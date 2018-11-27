Для учащихся старших классов государственного учреждения образования «Смолевичская районная гимназия» важным событием каждый год становится пополнение рядов первичной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

В минувший вторник в торжественной обстановке и.о.первого секретаря Смолевичского районного комитета ОО «БРСМ» Каролина Александровна Горощик вручила членские билеты и значки более чем двадцати учащимся 9 – 10-х классов гимназии. Молодежный лидер Смолевиччины поздравила всех с памятным событием, рассказала, чем сегодня живет молодежный союз в стране, области и районе, какие приоритетные направления молодежной политики реализуются на практике, какие перспективы для молодежи он открывает.

Также она рассказала о совместной программе БРСМ и компании Autоhelp «Молодежный билет – твоя социальная поддержка!», которая позволяет воспользоваться системой лояльности торговых и сервисных компаний, входящих в партнерскую сеть Autоhelp, а также принять участие в эксклюзивных акциях как в городе Минске и областных центрах, так и в небольших населенных пунктах по всей Беларуси. К слову, участником программы может стать любой представитель БРСМ – обладатель молодежного билета нового образца, для этого нужно активировать на сайте mahc.by 19-значный номер, указанный на молодежном билете. Также можно воспользоваться скидками на определенные виды товаров и услуг, указанных на сайте brsm.by по предъявлению молодежного билета.

После того, как ребятам были вручены билеты молодежного союза нового образца, а также значки с символикой самой массовой молодежной общественной организации, они стали полноправными членами БРСМ.

Подводя черту торжественному мероприятию, Каролина Александровна пожелала юношам и девушкам активно включиться в деятельность первичной организации ОО «БРСМ» Смолевичской районной гимназии, которая помогает реализовать творческие способности, быть всегда на передовой позиции, воспитывает патриотизм, гражданскую позицию, учит быть достойным гражданином своей страны.

– До того, как состоялось торжественное мероприятие, была проделана большая работа, – рассказывает заместитель по воспитательной работе учреждения образования Елена Николаевна Чернецова, – проводимая с юношами и девушками, по изучению устава молодежного союза, знакомству с деятельностью районной и первичной организации БРСМ. В школе собран большой материал, который подкреплен фото и видеоматериалами, благодаря которому ребята могут убедиться, насколько интересна и насыщена различными событиями жизнь членов «первички» школы. Члены первичной организации БРСМ Смолевичской районной гимназии проводят массу мероприятий, постоянно участвуют в акциях, проводимых под эгидой молодежного союза.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.