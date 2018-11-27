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Детское "Евровидение-2018" впервые сравнялось по медиапоказателям со взрослым форумом.
Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" прошел 25 ноября 2018 года в столице Беларуси. Площадкой проведения шоу стала "Минск-Арена". Организатором и координатором международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" выступила Национальная государственная телерадиокомпания как единственный в Беларуси член ЕВС.
Во время трансляции 25 ноября главного шоу детского конкурса песни "Евровидение-2018" телеканал "Беларусь 1" занял одну из ведущих позиций в белорусском эфире, а детский музыкальный форум в Минске впервые сравнялся по медиапоказателям со взрослым "Евровидением". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании. "Доля телесмотрения конкурса на "Беларусь 1" составила 15,2%. Всего же главное шоу посмотрели 1 млн 385 тыс. человек. Исследование проводилось среди городских жителей 4 лет и старше", - рассказали в пресс-службе. Прямые трансляции конкурса велись на сайте Белтелерадиокомпании
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Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" прошел 25 ноября 2018 года в столице Беларуси. Площадкой проведения шоу стала "Минск-Арена". Организатором и...
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