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Детское "Евровидение-2018" впервые сравнялось по медиапоказателям со взрослым форумом.

28.11.2018 — Разное | Mlife  
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Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" прошел 25 ноября 2018 года в столице Беларуси. Площадкой проведения шоу стала "Минск-Арена". Организатором и координатором международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" выступила Национальная государственная телерадиокомпания как единственный в Беларуси член ЕВС.


Во время трансляции 25 ноября главного шоу детского конкурса песни "Евровидение-2018" телеканал "Беларусь 1" занял одну из ведущих позиций в белорусском эфире, а детский музыкальный форум в Минске впервые сравнялся по медиапоказателям со взрослым "Евровидением". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании. "Доля телесмотрения конкурса на "Беларусь 1" составила 15,2%. Всего же главное шоу посмотрели 1 млн 385 тыс. человек. Исследование проводилось среди городских жителей 4 лет и старше", - рассказали в пресс-службе. Прямые трансляции конкурса велись на сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by, в сообществах "Евровидение Беларусь" "ВКонтакте" и "Беларусь 1" в социальной сети "Одноклассники". С начала Евронедели в Инстаграм-аккаунте "Евровидение Беларусь" ежедневно осуществлялись видеотрансляции и прямые включения, которые собрали 65 тыс. лайков и комментариев. Всего же о международном форуме в Минске только в социальных сетях появилось более 1 млн публикаций. Белорусские поклонники конкурса активно поддерживали нашего представителя Даниэля Ястремского. Высокий интерес у интернет-пользователей также вызывала информация о ведущих - Евгении Перлине, Зене и Хелене Мерааи. К слову, поисковый запрос детское "Евровидение-2018" среди трендов Google вышел на второе место в русскоязычном интернете. Организатором всех мероприятий детского конкурса песни "Евровидение-2018" выступала Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза. Финал конкурса прошел 25 ноября в "Минск-Арене". Победительницей стала представительница Польши Роксана Венгель с песней "Anyone I Want to Be".




 
Теги: Минск
 
 
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Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" прошел 25 ноября 2018 года в столице Беларуси. Площадкой проведения шоу стала "Минск-Арена". Организатором и...
 
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