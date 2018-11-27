|
Проезд в общественном транспорте подорожает
28.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
Стоимость проезда в общественном транспорте в Могилевской области увеличится в первой декаде декабря. Об этом сообщил начальник отдел транспорта и коммуникаций комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома Василий Калгин.
Проезд будет стоить 55 копеек, при покупке у водителя цена возрастет с 55 до 60 копеек. Стоимость многоразовых проездных вырастет на 10%.
Также вырастут тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и ручной клади в регулярном сообщении – на 1 копейку за 1 км.
Причина роста тарифов – повышение стоимости топлива.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость проезда в общественном транспорте в Могилевской области увеличится в первой декаде декабря. Об этом сообщил начальник отдел транспорта и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)