Проезд в общественном транспорте подорожает

Стоимость проезда в общественном транспорте в Могилевской области увеличится в первой декаде декабря. Об этом сообщил начальник отдел транспорта и коммуникаций комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома Василий Калгин.

Проезд будет стоить 55 копеек, при покупке у водителя цена возрастет с 55 до 60 копеек. Стоимость многоразовых проездных вырастет на 10%.

Также вырастут тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и ручной клади в регулярном сообщении – на 1 копейку за 1 км.

Причина роста тарифов – повышение стоимости топлива.