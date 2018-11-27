Покоритель грозного «Гиацинта»

В когорте лучших солдат и сержантов 51‑й гвардейской артиллерийской бригады по результатам подходящего к концу учебного года – гвардии рядовой Ростислав Филипович. За время службы (чуть более года) гвардеец сумел отлично проявить себя. Армейские командиры смело доверяют Ростиславу ответственные задачи, пользуется заслуженным авторитетом он и у своих боевых товарищей.

Ростислав Филипович прошел обучение в 72 ОУЦ и получил специальность механика-водителя. Управлять солдату довелось не простым автомобилем, а грозной самоходной артиллерийской установкой 2С5. По прошествии более дюжины месяцев в армейском строю солдат признается, что служба ему в радость. В планах у молодого человека – остаться в армии на контрактной основе.





– Я всегда хотел честно исполнить конституционный долг, – подчеркнул Ростислав Филипович. – На мой взгляд, служба в войсках играет очень серьезную роль в становлении мужского характера. Именно здесь я пересмотрел свои ценности, жизненные ориентиры. А еще временная разлука научила по-настоящему ценить близких мне людей.

По словам гвардейца, во время службы в 51 абр он узнал, что такое настоящая дружба. Что неудивительно: ратный труд настолько объединяет парней из разных уголков нашей страны, что многие продолжают общение и на «гражданке», уволившись в запас.

Нужно сказать, что с надлежащим упорством овладевал Ростислав Филипович и профессиональными навыками. Парень с детства увлекался техникой. И он искренне считает, что ему повезло стать механиком-водителем мощного «Гиацинта».

– Никогда не забуду первую стрельбу, – отметил гвардии рядовой. – Выстрел был таким мощным, что даже земля задрожала… Если честно, не ожидал, что меня назовут одним из лучших. Я никогда не задумывался о возможных наградах и бонусах – только пытался добросовестно выполнить служебные обязанности. На самом деле в нашей бригаде служит много отличных парней.

Командиры лестно отзываются о своем подчиненном.

– Образцовый солдат – именно так кратко можно охарактеризовать Ростислава Филиповича, – поделился гвардии капитан Алексей Абабурко. – Он очень надеж­ен, проявляет разумную инициативу при решении поставленных задач. К примеру, во время несения службы в суточных нарядах. Аккуратно и грамотно обращается он с военной техникой. В ходе недавнего перевода техники на сезонный режим эксплуатации Ростислав провел качественное обслуживание вверенного ему «Гиацинта».

Родственники гвардейца были уверены, что Ростислав в армии только окрепнет, станет более мужественным и ответственным. И парень не подкачал.

– Мой сын всегда был стойким и решительным, – рассказала мама солдата Ольга Александровна. – Я горжусь, что его успехи не остались незамеченными, и он был отмечен в лучшую сторону своими командирами.

Евгений АНИСИМ.