«Быть мамой солдата – большое счастье»

На минувшей неделе в Центральном Доме офицеров прошло чествование военнослужащих срочной службы, добившихся лучших результатов в боевой подготовке в 2017/2018 учебном году. Впервые вместе с военнослужащими чествовали и их матерей. В этом торжественном мероприятии принял участие и наш земляк, уроженец Осиповичей, а ныне военнослужащий 74-го отдельного полка связи рядовой Дмитрий Санкович и его мама Елена Ивановна.





Рядовой Дмитрий Санкович:

– В армейский ритм вошел быстро и без особых трудностей, стал старательно изучать особенности обслуживания и эксплуатации военной техники. Ранние подъемы меня не пугали. Пройти службу в армии я всегда хотел. С ранних лет был убежден: отслужить должен каждый уважающий себя мужчина.

Елена Ивановна, мама Дмитрия:

– Димка всегда был на хорошем счету – и в школе, и сейчас в армии. За год сын изменился даже внешне – поправился, плечи раздались, словом, возмужал. Он и говорит по-другому, рассуждает как взрослый мужчина. Смотрю на сына сейчас, и душа не нарадуется. Спасибо нашей армии за воспитание наших сыновей.