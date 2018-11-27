Мистера и Мисс Осень 2018 выбрали в Жлобинском лицее сферы обслуживания

В Жлобинском лицее сферы обслуживания в последний осенний месяц прошел ежегодный конкурс "Мистер и Мисс Осень 2018". За высокий титул боролись 9 очаровательных девушек и 5 смелых парней лицея. Ребята состязались в креативности, грации, умении презентовать себя. Программа конкурса была очень насыщенной: визитка участника, хореографическая постановка, интеллектуальный конкурс, творческое задание и вечернее дефиле.

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