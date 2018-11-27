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Приём граждан провёл депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Дьяченко

28.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Приём граждан провёл депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Дьяченко

В депутатской приёмной по улице Первомайской приём граждан провёл депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Дьяченко.

На встречу с парламентарием пришли 10 жителей района. Среди поднятых ими вопросов были не только личные… Трудоустройство, уплата налогов, внесение изменений в антинаркотическую 328-ю статью Уголовного кодекса, приватизация жилья, оплата жилищно-коммунальных услуг – эти и многие другие вопросы волновали людей, которые пришли спросить совета и попросить помощи у депутата парламента.

Всего с начала 2018 года на приём к депутату Палаты представителей Национального собрания обратилось 70 человек. 

Подробнее об этом читайте в статье Людмилы Орёл "К парламентарию – и с личным, и с общественным", опубликованной в газете "Новы дзень" № 90 от 27 ноября.


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В депутатской приёмной по улице Первомайской приём граждан провёл депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав...
 
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