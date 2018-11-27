Жительница деревни Маяк торговала контрофактным алкоголем - её «накрыла» милиция





В ходе проведения комплекса мероприятий по пресечению фактов незаконного оборота алкогольных напитков сотрудники Слуцкого РОВД проводили соответствующие рейды на территории города и района. В результате в деревне Маяк Слуцкого района установлено место нелегальной реализации алкоголя. Изъято 42 литра спиртного с этикетками водки «Царская охота».

В ходе проведения мероприятий в деревне Маяк Слуцкого района, рейдовой группой в составе старшего участкового инспектора милиции Вадима Киселя, участкового инспектора милиции Сергея Варлашина и инспектора уголовно-исполнительной инспекции Николая Онищенко был выявлен факт реализации бутылки алкоголя с этикеткой водки «Царская охота» одной из жительниц деревни.

По поступившей к сотрудникам милиции информации, это был не единичный факт со стороны сельчанки, она организовала точку по продаже контрафактной алкогольной продукции. В ходе дальнейшего разбирательства у гражданки было обнаружено и изъято 84 бутылки спиртных напитков с этикетками водки «Царская охота».

У сотрудников милиции есть основания полагать, что сельчанка реализовывала суррогат, изготовленный не предприятием по производству алкогольных напитков. По данному поводу в ходе проводимых проверочных мероприятий назначены соответствующие экспертизы.

В отношении фигурантки составлен административный протокол по ч. 4 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. Сотрудники Слуцкого РОВД устанавливают канал поступления спиртосодержащей жидкости.









