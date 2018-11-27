Концерн ВКО «Алмаз — Антей» досрочно передал военному ведомству Беларуси партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», сообщает interfax.by.

«По просьбе заказчика машины были собраны на месяц раньше установленного контрактом срока. Посетившие ИЭМЗ „Купол“ (входит в состав Концерна ВКО „Алмаз — Антей“) представители белорусской стороны удостоверились в высоком качестве исполнения заказа», — сказано в сообщении пресс-службы концерна, распространенном в среду.



Фото: mil.ru

Министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщил 14 февраля 2018 года, что его страна закупит в РФ батарею ЗРК Тор-М2.

«Зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 — в этом году покупаем батарею», — сказал А. Равков на пресс-конференции в среду в Минске.

«Тор-М2» — всепогодный ЗРК, предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Состоит на вооружении войсковой ПВО (Сухопутные войска) с 2015 года. Разработан и производится концерном ВКО «Алмаз-Антей».

По данным пресс-службы концерна, нынешняя партия ЗРК для Беларуси — пятая по счету.

«В ее приемке участвовала делегация во главе с заместителем главы Минобороны Беларуси Сергеем Симоненко. Это очередное свидетельство того, что в военном ведомстве Беларуси высоко оценивают сотрудничество с Концерном ВКО „Алмаз — Антей“», — информирует пресс-служба.

Здесь отмечают, что «Тор-М2» — новейшая модификация ЗРК «Тор». Среди важнейших отличительных особенностей этой модификации — вдвое увеличенный боекомплект, в составе которого 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К с расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы и уменьшенными массогабаритными показателями. Интервал старта ракет с одной боевой машины составляет от двух секунд. Таким образом, в составе батареи ЗРК «Тор-М2» может за короткий промежуток времени отразить массированный налет современных средств воздушного нападения, сказано в сообщении.

«Первый заказ на поставки ЗРК „Тор М2К“ от Минобороны Беларуси поступил в 2010 году, и уже в 2011 году он был выполнен», — говорится в сообщении.

Минобороны Беларуси ранее информировало, что контракт с Концерном ВКО «Алмаз-Антей» на поставку нынешней партии ЗРК был заключён в конце октября 2017 года.

По военного ведомства республики, первые батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» поступили на вооружение 120-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО в 2011 и 2012 годах. В начале 2014 года в 120 бригаде был сформирован зенитный ракетный дивизион «Тор-М2» в составе трех батарей. В конце прошедшего года данный зенитный ракетный комплекс поступил на вооружение 740-й зенитной ракетной бригады.