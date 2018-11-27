Перепись-2019. Регистраторы завершили составление списков домов и помещений в них

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Национальном статистическом комитете Беларуси, на 9.00 28 ноября 2018 года в республике завершено составление списков домов и помещений в них.

Всего регистраторами проверено почти 624 тысяч строений.

Напомним, что регистраторам необходимо было за 19 рабочих дней (с 6 по 30 ноября) обойти территорию своего участка и составить списки жилых домов и помещений в них. Всего в Брестской области работают 164 регистратора, в г. Пинске – 12, в Пинском районе – 5.

Полученная информация станет основой для составления организационных планов проведения переписи населения, которая пройдет с 4 по 30 октября 2019 года.