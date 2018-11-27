Теперь решить вопросы ЖКХ пинчане могут по единому номеру 115



О проблемах ЖКХ в Пинске с 28 ноября нужно сообщать на единый номер 115. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе ЖКХ г. Пинска.

После начала работы единого номера все номера диспетчерских служб при ЖЭСах города перестанут работать.

Заявки на решение проблем с электричеством, водоснабжением, канализацией, отоплением, благоустройством и санитарном состоянии, о поломанных лифтах, некачественных строительных и кровельных работах, бытовых услугах, теперь нужно подавать на телефонный номер 115.

Все звонки круглосуточно будут принимать диспетчеры контакт-центра в Бресте, который представляет собой единую точку для направления запросов по решению вопросов в сфере ЖКХ.