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Теперь решить вопросы ЖКХ пинчане могут по единому номеру 115

28.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Теперь решить вопросы ЖКХ пинчане могут по единому номеру 115
О проблемах ЖКХ в Пинске с 28 ноября нужно сообщать на единый номер 115. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе ЖКХ г. Пинска.

После начала работы единого номера все номера диспетчерских служб при ЖЭСах города перестанут работать.

Заявки на решение проблем с электричеством, водоснабжением, канализацией, отоплением, благоустройством и санитарном состоянии, о поломанных лифтах, некачественных строительных и кровельных работах, бытовых услугах, теперь нужно подавать на телефонный номер 115.

Все звонки круглосуточно будут принимать диспетчеры контакт-центра в Бресте, который представляет собой единую точку для направления запросов по решению вопросов в сфере ЖКХ.

 

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