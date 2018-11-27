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В Бресте напали на инкассатора

28.11.2018 12:47 — Разное | БДГ  
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Нападение на инкассатора произошло 27 ноября вечером.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал СК.

Житель Бреста напал на инкассатора с электрошокером и попытался выхватить сумку с деньгами, но это ему не удалось.

Тогда злоумышленник схватил выпавшую из сумки пачку денег и стал убегать. На помощь инкассатору еще до прибытия милиции пришел его коллега.

Правоохранители выяснили, что нападавшим оказался ранее не судимый 33-летний брестчанин. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 (разбой) УК Республики Беларусь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Нападение на инкассатора произошло 27 ноября вечером.
 
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