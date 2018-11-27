В Бресте напали на инкассатора

Нападение на инкассатора произошло 27 ноября вечером.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал СК.

Житель Бреста напал на инкассатора с электрошокером и попытался выхватить сумку с деньгами, но это ему не удалось.

Тогда злоумышленник схватил выпавшую из сумки пачку денег и стал убегать. На помощь инкассатору еще до прибытия милиции пришел его коллега.

Правоохранители выяснили, что нападавшим оказался ранее не судимый 33-летний брестчанин. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 (разбой) УК Республики Беларусь.