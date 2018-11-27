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"Не разочаруйте меня!" Брижит Бардо написала открытое письмо Александру Лукашенко

28.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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"Не разочаруйте меня!" Брижит Бардо написала открытое письмо Александру Лукашенко

Знаменитая французская актриса Брижит Бардо обратилась к Александру Лукашенко с просьбой защитить бездомных животных. Текст открытого письма опубликован на сайте «Фонда Брижит Бардо». Письмо отправлено на адрес Карла Маркса, 38, где работает Администрация президента.

Как отмечает Бардо, животные (особенно те, кто живет на улице) страдают и умирают жестоким образом. Они «подвергаются жестокому обращению и погибают мучительной смертью. Они гибнут от отравленных приманок, их отстреливают, иногда в присутствии детей, по иррациональным и бесчеловечным приказам виновных должностных лиц и специальных служб».

По мнению Брижит Бардо, это очень ухудшает имидж Беларуси в Европе.

Французская актриса призывает Александра Лукашенко передать деньги, которые расходуются на отлов животных, специальным приютам, а также использовать их для стерилизации зверей. Она выступает за немедленное принятие закона, предусматривающего строгие санкции за жестокое обращение с животными.

Для консультаций Брижит Бардо готова отправить в Минск представителя фонда.

«Я восхищена фольклором и традициями вашей страны. Итак, будьте мужественным, не разочаруйте меня!» — так она завершает свое письмо. Его копии также были отправлены премьер-министру Сергею Румасу и председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко.

Брижит Бардо завершила кинокарьеру в 1973 году. В дальнейшем она посвятила свою жизнь борьбе за права животных.

 
Теги: Минск
 
 
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Знаменитая французская актриса Брижит Бардо обратилась к Александру Лукашенко с просьбой защитить бездомных животных. Текст...
 
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