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Беларуский звукорежиссёр вырвался из украинского «рабства» и скоро приедет в Минск

28.11.2018 12:58 — Разное | KYKY  
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22 октября мы опубликовали текст о том, что талантливого беларуского музыканта Андрея Жукова буквально взяли в рабство в Украине. Об этом редакции рассказал лидер группы Drum Ecstasy Филипп Чмырь, сославшись на письмо самого Андрея. Сегодня, 28 ноября, Филипп опубликовал в Facebook пост о том, что Андрей, наконец, едет в Минск и рассказал KYKY, как ему это удалось. 

Предыстория. Кто такой Андрей Жуков и почему он считает, что попал в рабство

Андрей Жуков, будучи инвалидом – у него нет обеих рук по локоть – смог стать одним из лучших беларуских звукорежиссёров. Сейчас Андрей плотно сотрудничает не только с беларускими, но и украинскими музыкантами, например с «Океаном Эльзы» и «Бумбоксом». Долгое время он работал в Беларуси, а в 2017 году решил отправиться в Украину, как сам писал Андрей, по просьбе его ученика Боба Дизастера (Владимира Сухова). Визит затянулся на полтора года, так как Андрей познакомился с вице-президентом компании «Плариум» Владом Шрубеко и решил вместе с ним заняться строительством музыкальной студии в Харькове.


Филипп рассказал редакции, что когда Андрей поселился в Харькове, владельцы музыкальной студии якобы забрали у него паспорт, чтобы зарегистрировать Андрея. Но официально нахождение беларуса в другой стране не зафиксировали, при этом паспорт (до сих пор) не вернули. Андрей обратился в полицию. Филипп говорил: «Заявление о незаконном удерживании приняли, но полицейские открытым текстом сказали, мол, зря, ребята, вы тут ходите, уже решили ваше дело». Кроме того, по словам Филиппа, Андрею не заплатили деньги за интеллектуальный и физический труд: беларуский звукорежиссёёр построил в Харькове студию на миллион долларов. Плюс, написал несколько песен, стоимость которых, по словам Филиппа, оценили в 300 тысяч долларов. 

Как Андрею удалось вырваться из «рабства» 

Филипп говорит, что на помощь беларусу пришла ООН: «Международная организация по миграции признала Андрея жертвой эксплуатации. Помогла ему собрать нужные документы, чтобы Андрей смог пересечь границу без паспорта не в качестве нарушителя визового режима, а как жертва. В этой истории  это самое главное». Но еще не ясно, когда звукорежиссёр приедет в Минск: «Утром мне прислали фотокарточку Андрея на вокзале, чуть позже уточнили, что он прямо сейчас едет не в Минск, а в Киев, где ему оформят все нужные документы для легального возвращения в Беларусь».

Напомним, после первого текста про Андрея в редакцию пришло письмо от Сергея Билоуса – директора лейбла, в котором он заявил, что Жуков врет. Филипп говорит, что этот человек вообще не имеет отношения к интеллектуальному и финансовому заточению Андрея: «Билоуса Андрей в глаза никогда не видел – это непонятное лицо, которому, видимо, просто сказали написать это послание. Андрей предъявил иск Владу Шрубеку – вице-президенту компании «Плариум». Но его, украинского миллионера, харьековская милиция для дачи показаний найти так и не смогла». 

При чем здесь кот 

Когда Андрей обосновался в Харькове, к нему приехала его жена Наталья. Ее так же устроили на работу а «Плариум». По словам Филиппа, она получила официальную регистрацию в Украине, но лейб не платил ей деньги за работу. «Наташа все это время могла выехать в Беларусь. Проблема ее долгого пребывания в Украине заключалась в коте, будь он здоров. Она не хотела уезжать без животного, поэтому несколько месяцев ждала, пока коту оформят карантинный паспорт». 

 
Теги: Минск
 
 
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22 октября мы опубликовали текст о том, что талантливого беларуского музыканта Андрея Жукова буквально взяли в рабство в Украине. Об этом редакции рассказал лидер...
 
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