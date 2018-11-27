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Беларуский звукорежиссёр вырвался из украинского «рабства» и скоро приедет в Минск
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22 октября мы
Предыстория. Кто такой Андрей Жуков и почему он считает, что попал в рабство
Андрей Жуков, будучи инвалидом – у него нет обеих рук по локоть – смог стать одним из лучших беларуских звукорежиссёров. Сейчас Андрей плотно сотрудничает не только с беларускими, но и украинскими музыкантами, например с «Океаном Эльзы» и «Бумбоксом». Долгое время он работал в Беларуси, а в 2017 году решил отправиться в Украину, как сам писал Андрей, по просьбе его ученика Боба Дизастера (Владимира Сухова). Визит затянулся на полтора года, так как Андрей познакомился с вице-президентом компании «Плариум» Владом Шрубеко и решил вместе с ним заняться строительством музыкальной студии в Харькове.
Как Андрею удалось вырваться из «рабства»
Филипп говорит, что на помощь беларусу пришла ООН: «Международная организация по миграции признала Андрея жертвой эксплуатации. Помогла ему собрать нужные документы, чтобы Андрей смог пересечь границу без паспорта не в качестве нарушителя визового режима, а как жертва. В этой истории это самое главное». Но еще не ясно, когда звукорежиссёр приедет в Минск: «Утром мне прислали фотокарточку Андрея на вокзале, чуть позже уточнили, что он прямо сейчас едет не в Минск, а в Киев, где ему оформят все нужные документы для легального возвращения в Беларусь».
Напомним, после первого текста про Андрея в редакцию
При чем здесь кот
Когда Андрей обосновался в Харькове, к нему приехала его жена Наталья. Ее так же устроили на работу а «Плариум». По словам Филиппа, она получила официальную регистрацию в Украине, но лейб не платил ей деньги за работу. «Наташа все это время могла выехать в Беларусь. Проблема ее долгого пребывания в Украине заключалась в коте, будь он здоров. Она не хотела уезжать без животного, поэтому несколько месяцев ждала, пока коту оформят карантинный паспорт».
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22 октября мы опубликовали текст о том, что талантливого беларуского музыканта Андрея Жукова буквально взяли в рабство в Украине. Об этом редакции рассказал лидер...
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