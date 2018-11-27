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NASA анонсировало возвращение на Луну

28.11.2018 12:36 — Разное | KYKY  
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Глава NASA Джим Брайнденстайн в своём твиттере анонсировал новую миссию на Луну. По его словам, «США вернётся на поверхность Луны − и сделает это раньше, чем вы думаете». В четверг пройдёт пресс-конференция, на которой объявят 11 компаний-партнёров в миссии по исследованию спутника Земли.

Последний раз NASA приземляло космический аппарат на Луну в 1972 году − это была миссия «Аполлон-17». И вот, агентство возвращается спустя больше чем 45 лет. Business Insider пишет, что одной из компаний-партнёров будет Astrobotic Technology, которая разрабатывает роботов для планетарных миссий, а в 2016 году показала лунный посадочный модуль Peregrine.

Пресс-конференцию будут транслировать в Facebook LiveTwitch TV, YouTube и Twitter/Periscope. Зрители могут задавать вопросы в твиттере через хештег #askNASA.

Отметим, что NASA прямо намекнуло на возвращение ещё в середине ноября, опубликовал красивое видео под названием We are NASA. В описании к нему указано, что агентство возвращается на Луну. Но никто не обратил на это должного внимания − все ждали официального анонса от руководства.

Читайте по теме: НАСА опубликовало уникальные фотографии с полёта на Луну

 
 
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Глава NASA Джим Брайнденстайн в своём твиттере анонсировал новую миссию на Луну. По его словам, «США вернётся на поверхность Луны − и сделает это раньше, чем вы...
 
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