NASA анонсировало возвращение на Луну

Глава NASA Джим Брайнденстайн в своём твиттере анонсировал новую миссию на Луну. По его словам, «США вернётся на поверхность Луны − и сделает это раньше, чем вы думаете». В четверг пройдёт пресс-конференция, на которой объявят 11 компаний-партнёров в миссии по исследованию спутника Земли.

BREAKING: We are announcing new Moon partnerships with American companies at 2pm ET this Thursday. The U.S. is returning to the surface of the Moon, and we’re doing it sooner than you think! https://t.co/1vC2NC6OzI — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 27 ноября 2018 г.

Последний раз NASA приземляло космический аппарат на Луну в 1972 году − это была миссия «Аполлон-17». И вот, агентство возвращается спустя больше чем 45 лет. Business Insider пишет , что одной из компаний-партнёров будет Astrobotic Technology, которая разрабатывает роботов для планетарных миссий, а в 2016 году показала лунный посадочный модуль Peregrine.

Пресс-конференцию будут транслировать в Facebook Live , Twitch TV , YouTube и Twitter/Periscope . Зрители могут задавать вопросы в твиттере через хештег #askNASA.

Отметим, что NASA прямо намекнуло на возвращение ещё в середине ноября, опубликовал красивое видео под названием We are NASA. В описании к нему указано, что агентство возвращается на Луну. Но никто не обратил на это должного внимания − все ждали официального анонса от руководства.

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