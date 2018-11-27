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NASA анонсировало возвращение на Луну
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Глава NASA Джим Брайнденстайн в своём твиттере
Последний раз NASA приземляло космический аппарат на Луну в 1972 году − это была миссия «Аполлон-17». И вот, агентство возвращается спустя больше чем 45 лет. Business Insider
Пресс-конференцию будут транслировать в
Отметим, что NASA прямо намекнуло на возвращение ещё в середине ноября, опубликовал красивое видео под названием We are NASA. В описании к нему указано, что агентство возвращается на Луну. Но никто не обратил на это должного внимания − все ждали официального анонса от руководства.
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