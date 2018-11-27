В Бресте Renault Duster влетел в канаву с водой

Авария произошла 27 ноября, около 16.40, на улице Ковельской в Бресте. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.



Фото: «Виртуальный Брест»

По информации инспекторов, 52-летний водитель Renault Duster ехал со стороны улицы Прибужской в направлении Варшавского шоссе. Мужчина не учел погодные условия, неправильно выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль влетел в канаву.

Водителя из автомобиля доставали спасатели. В результате аварии он не пострадал.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 5 ст. 18.22 КоАП Беларуси. Санкция данной части статьи предусматривает предупреждение или штраф до 0,5 базовых величин (12,25 рубля).