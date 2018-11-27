Сколько стоят чеки Жилье в Минске после индексации

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Решение Мингорисполкома от 15 ноября опубликовано 28 ноября на Национальном правовом портале и вступило в силу после официального опубликования.

Чеки «Жилье» могут использовать белорусские граждане и члены и их семей, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе.

Чеки также используются для финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве. Кроме того, их можно применять для покупки жилья, погашения задолженности по кредитам банков и ссудам юрлиц, взятым и использованным на данные цели.