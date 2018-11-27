 Ветераны региона примут участие в организации проектов двух юбилейных дат в области

75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летие со дня образования Гродненской области – в подготовке к проведению этих знаковых юбилейных дат активное участие намерены принять ветеранские организации принеманского края.







Об этом было заявлено на прошедшем в Гродно V пленуме Гродненского областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов, на заседании которого шла речь об итогах работы в текущем году и задачах на 2019 год. Свои предложения об активизации деятельности ветеранских организаций высказали перед участниками пленума председатель областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Ирина Степаненко и заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ольга Седельник.



– Будущий год предваряет и еще одну важнейшую историческую дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и наши ветеранские организации постараются внести свой посильный вклад в подготовку этого по-настоящему всенародного праздника, – отмечает председатель областного совета ветеранов Иван Тустов. – Все из этих трех грядущих юбилейных дат взаимосвязаны, и среди наших ветеранов есть непосредственные участники тех событий. Донести их воспоминания до молодого поколения, сохранить их для истории – вот одна из задач, которую мы будем решать, как и вопросы социальной защиты пожилых людей. Наши ветераны и те, кто с оружием в руках защищали независимость нашей страны, и те, кто своим трудом внес вклад в развитие Гродненщины, заслуживают всяческой поддержки. А решать эти вопросы нам помогают как тесная связь с органами власти, так и тесное сотрудничество с двумя крупнейшими общественными объединениями, с которыми заключено соответствующее соглашение – областным объединением профсоюзов и областной организацией БРСМ.









Приросла численно в нынешнем году и сама ветеранская организация. В ней сейчас свыше 200 тысяч человек. В планах на будущий год, как отмечалось на пленуме, сохранить эту положительную тенденцию, для чего следует активизировать работу, проводить больше ярких запоминающихся мероприятий и рассказывать о них. А о том, что ветеранам доступны в этом плане современные технологии, свидетельствует интернет-сайт областного совета, удостоенный премии ТИБО. Давно желанной для многих гродненцев стала проводимая ежегодно в конце сентября – начале октября декада «Золотой возраст». Это можно сказать и об областном фестивале «Не стареют душой ветераны», в котором нынче приняли участие 30 коллективов, причем 17 из них в статусе народного.









Более 300 тематических встреч с учащимися провела с начала года лекторская группа ветеранской организации Октябрьского района Гродно. А работающий здесь клуб «Витязь» дал путевку в жизнь многим трудным подросткам, причем 86 его воспитанников уже окончили вузы, готовящие специалистов для силовых структур.



Активно работают ветеранские организации и над досугом своих членов, доказывая, что в любом возрасте можно раскрыть свои способности в разных сферах творчества. Например, есть у ветеранов и свой поэтический фестиваль.









Участники пленума побывали в Коложском парке, где посетили аллею «Сирень Победы – сад мира», а также в историко-культурном комплексе «Гродненская крепость – партизанский лагерь» в агротуристическом комплексе «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы».





