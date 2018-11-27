С молодежью о курении

В рамках третьего этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» работники Дзержинского районного отдел по чрезвычайным ситуациям приняли участие в «Открытом диалоге» с учащимися ГУО «Областной аграрный профессионально-технический лицей».

Студентам рассказали об опасности курения в постели, о правилах пожарной безопасности в общежитиях и о том, как вести себя во время пожара. Каждый мог обменять сигарету на конфету, чтоб поднять себе настроение и ненадолго избавиться от пагубной привычки.

Особенно любопытным была предоставлена возможность принять участие в различных конкурсах и викторинах. Работники МЧС проверили, кто из присутствующих оказался самым ловким, быстрым, выявили творческие способности, а викторины определили самого интеллектуального студента.

От студентов поступала масса вопросов, на которые они услышали развернутые ответы. В заключении выступления вниманию присутствующих был продемонстрирован тематический фильм «Правила поведения при пожаре».



