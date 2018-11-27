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Минчанин купил квартиру и оказался должен тысячу за коммуналку прежнего владельца. Как так вышло?

28.11.2018 13:23 — Разное | Tut.by  
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Минчанин купил квартиру в Зеленом Лугу, но теперь ему придется выплачивать более тысячи рублей долга за коммуналку от прошлых хозяев. Как такое произошло, пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В РСЦ № 3 Советского района рассказывают, что мужчина купил квартиру на Кольцова, 18. При заключении договора купли-продажи стороны покупатель и продавец согласовали все вопросы, связанные с расчетами по коммунальным платежам, в том числе за телефон и электроэнергию. Сошлись на том, что не имеют взаимных претензий. С момента регистрации жилого помещения в БРТИ на нового собственника была возложена обязанность платить за жилищно-коммунальные услуги по лицевому счету.

Неприятная неожиданность произошла спустя две недели. В квартиру позвонили контролеры УП «Минскводоканал», чтобы провести сверку счетчиков (ПИУ). И тут выяснилось, что имеется приличная недоплата: разница между оплаченными объемами и фактически потребленными по холодной воде составила около 300 кубометров, а по горячей — около 200. Сумма задолженности превысила 1000 рублей (плата за воду, ее подогрев и набежавшая пеня) и была включена в жировку.

Отметим, что договор с УП «Минскводоканал» мужчина заключил только через месяц после приобретения жилья.

— По законодательству, владелец несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, в том числе ответственность за расчеты по коммунальным платежам со дня возникновения права собственности на жилое помещение, — говорит заместитель начальника РСЦ № 3 Советского района Татьяна Хомич. — Он не согласился с предъявленной к оплате суммой задолженности и попытался оспорить ее в судебном порядке. На днях суд вынес решение не в его пользу.

Мог ли один человек за две недели израсходовать около 500 кубов воды? Маловероятно. Однако мужчина не смог предоставить доказательства того, что этот объем был потреблен прежним владельцем жилья.

На момент сделки покупатель видел квитанцию о последних совершенных платежах. Но он не сверил размещенную в жировке информацию по показаниям ПИУ на конец отчетного месяца и данные на табло счетчиков воды. Разница между этими показаниями и составляла сумму долга, обращают внимание в РСЦ.

— К сожалению, не каждый потребитель передает достоверные показания ПИУ воды или вообще не передает. Поэтому нередко в ходе сверки приборов учета выявляется существенная разница между оплаченными и потребленными объемами в сторону недобора (как в рассматриваемом случае) или перебора (тогда излишне внесенные средства направляются в счет будущих платежей), — говорит Хомич. — При покупке жилья следует внимательно отслеживать эти моменты. Также не рекомендуем новым собственникам откладывать заключение договора с УП «Минскводоканал», предусматривающего расчеты за услугу водоснабжения по показаниям приборов индивидуального учета. Если бы мужчина сделал это сразу, у него имелись бы шансы доказать свою позицию в суде.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый хозяин даже пытался оспорить решение через суд, но это ничего не дало.
 
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