Белорусы стали меньше тратить на продукты, но больше на коммуналку. Как изменились наши расходы

Белорусы стали меньше денег тратить на продукты питания и услуги, но увеличили расходы на оплату коммунальных услуг. Это следует из данных Белстата по потребительским расходам домохозяйств в третьем квартале 2018 года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как еще изменились наши траты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В первом квартале у белорусов траты на покупки составляли 40,8% от доходов. Во втором квартале процент снизился 0,9 процентных пункта. А в третьем на продукты у нас стало уходить еще на 2,5 процентных пункта меньше. В сравнении с третьим кварталом 2017 года расходы на питание у белорусов снизились на 2,7 процентных пункта.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Существенных изменений в нашем рационе в третьем квартале в сравнении со вторым не произошло. Единственное — в июле, августе и сентябре мы ели больше фруктов и овощей, чем в апреле, мае и июне.



Александра Квиткевич, TUT.BY

В третьем квартале у белорусов в среднем уходило на оплату услуг 25,2% расходов, а годом ранее — 23,9%. К примеру, заметно выросли траты на коммунальные услуги — до 6,1% (годом ранее — 5,9%), а на медуслуги — до 1,6% (годом ранее — 1,2%).