Константинополь распустил Западноевропейский экзархат русских приходов





Решение приняли на заседании Синода Константинопольской церкви, который проходит в Стамбуле с 27 по 29 ноября.

Такое решение аннулирует патриарший томос от 1999 года, согласно которому Западноевропейский экзархат должен подчиняться Константинополю, но действовать по собственному уставу, а также сохранять русский литургический порядок.

Западноевропейский экзархат русских приходов — православная епархия в составе Константинопольского патриархата, центр находится в Париже. У него около 80 приходов, церквей, монастырей и скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании. Клир насчитывает более сотни священников. Возглавляет экзархат архиепископ Хариопольский Иоанн (Ренето).

Изначально структура сложилась как временная — на основе приходов, сформированных беженцами из России после гражданской войны, позже перешла под юрисдикцию Константинополя, пишут ria.ru.

В начале ноября стало известно о переходе общины православного храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции из Западноевропейского экзархата в Русскую православную церковь за рубежом (РПЦЗ). Причиной стало несогласие с действиями Константинопольского патриархата, собирающегося представить автокефалию Украинской неканонической церкви.

Кому теперь будут подчиняться приходы из распущенного экзархата, не уточняется.