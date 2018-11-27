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"Стрела" перекрывала проспект Независимости и спровоцировала аварию с автобусом

28.11.2018 13:00 — Разное | Партизан  
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Вечером 27 ноября на проспекте Независимости в Минске произошла авария с участием милицейской «Стрелы», легкового автомобиля «Рено» и автобуса МАЗ.

Автомобиль «Стрелы» выехал на проспект Независимости, чтобы перекрыть движение для проезда делегации. 

Большинство легковых автомобилей остановилось, еще один, «Рено», не успевая затормозить, перестроился в крайний левый ряд и остановился в нем. 


А автобус, который ехал в этой полосе, не успел затормозить и врезался в «Рено», отбросив его на милицейскую машину.

Видео со своих регистраторов, на которые попал момент аварии, опубликовали читатели Онлайнера

Согласно предварительной информации ГАИ, виновником будет признан водитель автобуса — согласно ПДД, он должен был двигаться со скоростью, которая бы позволяла совершить экстренную остановку.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 27 ноября на проспекте Независимости в Минске произошла авария с участием милицейской «Стрелы», легкового автомобиля «Рено» и автобуса МАЗ.
 
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