"Стрела" перекрывала проспект Независимости и спровоцировала аварию с автобусом

Автомобиль «Стрелы» выехал на проспект Независимости, чтобы перекрыть движение для проезда делегации.





Большинство легковых автомобилей остановилось, еще один, «Рено», не успевая затормозить, перестроился в крайний левый ряд и остановился в нем.









А автобус, который ехал в этой полосе, не успел затормозить и врезался в «Рено», отбросив его на милицейскую машину.





Видео со своих регистраторов, на которые попал момент аварии, опубликовали читатели Онлайнера





Согласно предварительной информации ГАИ, виновником будет признан водитель автобуса — согласно ПДД, он должен был двигаться со скоростью, которая бы позволяла совершить экстренную остановку.