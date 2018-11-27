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"Стрела" перекрывала проспект Независимости и спровоцировала аварию с автобусом
Вечером 27 ноября на проспекте Независимости в Минске произошла авария с участием милицейской «Стрелы», легкового автомобиля «Рено» и автобуса МАЗ.
Автомобиль «Стрелы» выехал на проспект Независимости, чтобы перекрыть движение для проезда делегации.
Большинство легковых автомобилей остановилось, еще один, «Рено», не успевая затормозить, перестроился в крайний левый ряд и остановился в нем.
А автобус, который ехал в этой полосе, не успел затормозить и врезался в «Рено», отбросив его на милицейскую машину.
Видео со своих регистраторов, на которые попал момент аварии, опубликовали читатели Онлайнера
Согласно предварительной информации ГАИ, виновником будет признан водитель автобуса — согласно ПДД, он должен был двигаться со скоростью, которая бы позволяла совершить экстренную остановку.
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Вечером 27 ноября на проспекте Независимости в Минске произошла авария с участием милицейской «Стрелы», легкового автомобиля «Рено» и автобуса МАЗ.
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