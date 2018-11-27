27 ноября полиция Украины сорвала «сходку» криминальных авторитетов в Киеве. Как сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, были задержаны 47 представителей криминалитета, которые собрались, чтобы почтить память «вора в законе» Сергея Пахомова, более известного как Мамед.





Информации об арестах или найденных запрещенных веществах у собравшихся нет. Аброськин лишь отметил, что в Украине не будут терпеть действия криминальных группировок.





Напомним, Сергей Пахомов (Мамедов) был «коронован» в 1999 году. Был неоднократно судим. Мамед скончался от рака желудка 26 ноября 2011 года.





Отметим, что на первую годовщину смерти «законника» также была организована «сходка» представителей криминального мира. А вся поминальная церемония проходила под негласным контролем киевской милиции. Нынешние украинские силовики, очевидно, менее лояльны к подобным мероприятиям.







