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Полиция сорвала "сходку" в Киеве на поминках "вора в законе" Мамеда

28.11.2018 12:52 — Разное | Партизан  
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Были задержаны 47 представителей криминалитета, которые собрались почтить память «законника».
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27 ноября полиция Украины сорвала «сходку» криминальных авторитетов в Киеве. Как сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, были задержаны 47 представителей криминалитета, которые собрались, чтобы почтить память «вора в законе» Сергея Пахомова, более известного как Мамед.

Информации об арестах или найденных запрещенных веществах у собравшихся нет. Аброськин лишь отметил, что в Украине не будут терпеть действия криминальных группировок.

Напомним, Сергей Пахомов (Мамедов) был «коронован» в 1999 году. Был неоднократно судим. Мамед скончался от рака желудка 26 ноября 2011 года. 

Отметим, что на первую годовщину смерти «законника» также была организована «сходка» представителей криминального мира. А вся поминальная церемония проходила под негласным контролем киевской милиции. Нынешние украинские силовики, очевидно, менее лояльны к подобным мероприятиям.



 
 
Ссылка на источник 24
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Были задержаны 47 представителей криминалитета, которые собрались почтить память «законника».
 
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