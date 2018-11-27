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Служить не рад: из России экстрадируют белорусского «уклониста» от армии

28.11.2018 12:48 — Разное | Партизан  
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Верховный суд России подтвердил законность экстрадиции задержанного в Москве гражданина Беларуси. Молодой человек находился в розыске за уклонение от службы в армии. Правда, он предпринял все возможные меры, чтобы на родину не возвращаться.

Служить не рад: из России экстрадируют белорусского «уклониста» от армии
Постановлением заместителя Генерального прокурора РФ от 10 сентября 2018 года был удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры  Беларуси о выдаче Дениса Санотова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 435 УК РБ (уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу). Парень это решение обжаловал, однако Московский городской суд 4 октября признал его законным и обоснованным. Следующей судебной инстанцией стал Верховный суд РФ.

В апелляционной жалобе Санотов просил отменить постановления Мосгорсуда, считая его незаконным. Белорус утверждал, что преступления не совершал, а уголовное дело против него сфабриковано. Также суд не учел его намерение получить в России статус беженца и «проигнорировал информацию  о применении в Беларуси пыток и жестокого обращения в правоохранительных органах».

Санотову не удалось разжалобить российскую Фемиду, его жалоба оставлена без удовлетворения. Его возвращение в наручниках на родину – вопрос времени. По ч. ст. 435 ему грозит наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или лишения свободы на тот же срок.

К месту заметить, что в октябре по этой статье суд признал виновным 27-летнего гродненца, который проигнорировал повестку, не явился в военкомат  уехал на заработки в Россию. Свою вину он признал, чистосердечно раскаялся и был наказан ограничением свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 1 год 3 месяца.


По данным Министерства обороны, ежегодно количество молодых людей, уклоняющихся от явки в военкомат, не превышает одного процента от общего количества призывников.  В ходе осенней призывной кампании-2018 повестки получили около 70 тысяч призывников https://www.sb.by/articles/parni-ukhodyat-sluzhit1511.html. По словам заместителя начальника управления – начальника отдела Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Олега Позняка, yа данный момент принято более 50 тысяч решений. Из них 11 тысяч – о призыве на срочную военную службу и 14 тысяч – о зачислении в запас. Еще 25 тысяч юношей получили отсрочки. Около 300 человек до настоящего времени не прибыли в военные комиссариаты. Сейчас их местонахождение устанавливают. В текущем году суды рассмотрели более 200 уголовных дел, связанных с уклонением от призыва. По всем вынесены обвинительные приговоры.

В 2016  году по ст. 435 УК РБ  было осуждено 676 человек. Более трех тысяч призывников военкоматы привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 25.1 Кодекса об административных правонарушениях за неявку без уважительных причин ( нкция -- предупреждение или штраф в разме до 5 базовых величин).


 
 
Ссылка на источник 24
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Верховный суд России подтвердил законность экстрадиции задержанного в Москве гражданина Беларуси. Молодой человек находился в розыске за уклонение от службы в...
 
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