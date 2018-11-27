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Свободное пересечение границы сохранится для белорусов и россиян

28.11.2018 13:38 — Разное | БДГ  
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Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, комментируя соглашение о взаимном признании виз, работа над которым завершается.

«Для белoрусов и роcсиян свобода передвижения сoхраняется», - сказал он.

По словам Рапоты, соглашение будет подписано в 2018 году.

«До конца года, по крайней мере по заверениям министров иностранных дел, будет подписано соответствующее соглашение, которое упорядочивает и облегчает порядок пересечения границы для граждан третьих стран», - отметил госсекретарь.

Соглашение о совместном признании виз содаст хорошие условия для развития бизнеса и туризма в обеих странах.

Речь о создании данного документа ведется уже несколько лет. О том, что Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз в самое ближайшее время, заявлял российский посол Михаил Бабич 18 октября в Минске. Он отметил, что документ создаст правовые условия, позволяющие гражданам третьих стран свободно перемещаться внутри СГ по одной визе, полученной в Беларуси или России.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, комментируя соглашение о взаимном признании виз, работа над которым завершается.
 
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