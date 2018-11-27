Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, комментируя соглашение о взаимном признании виз, работа над которым завершается.

«Для белoрусов и роcсиян свобода передвижения сoхраняется», - сказал он.

По словам Рапоты, соглашение будет подписано в 2018 году.

«До конца года, по крайней мере по заверениям министров иностранных дел, будет подписано соответствующее соглашение, которое упорядочивает и облегчает порядок пересечения границы для граждан третьих стран», - отметил госсекретарь.

Соглашение о совместном признании виз содаст хорошие условия для развития бизнеса и туризма в обеих странах.