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Четыре шага по организации своего времени, чтобы каждый день делать важные вещи

28.11.2018 13:52 — Разное | Tut.by  
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В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Найди время. Как сфокусироваться на главном». Ее авторы, Джейк Кнапп и Джон Зерацки, работали в таких крупных компаниях, как Google и YouTube, и выработали свою систему планирования, которая позволила им каждый день находить больше времени на важные вещи. С разрешения издательства GO.TUT.BY публикует отрывки из книги.


Фото: rawpixel, Unsplash

Начинайте каждый день с выбора точки фокусировки

Первый шаг в системе «Найди время» — решить, для чего вам нужно это время. Каждый день вы будете выбирать одно действие для того, чтобы сделать его главным и застолбить в своем календаре. Это может быть важная рабочая задача — например, завершение презентации. Или домашнее занятие — скажем, приготовление ужина либо посадка растений в саду.

Ваше Главное вполне может оказаться чем-то таким, что вы не обязательно должны сделать, а просто хотите сделать, например, поиграть с детьми или почитать книгу. Конечно, Главное не единственное ваше занятие за день, но основное. Вопросом «Что станет для меня главным в этот день?» вы побуждаете себя проводить время за делами, которые важны для вас, а не тратить его, реагируя на приоритеты других
людей. Выбирая Главное, вы тем самым начинаете мыслить активно и позитивно.

Мы убеждены, что именно фокусирование на «промежуточных» занятиях (между масштабными целями и мелкими обыденными задачами) — лучший способ сбавить сумасшедший темп, привнести удовлетворение в повседневную жизнь и выкроить
дополнительное время. Долгосрочные цели полезны, поскольку ориентируют нас в нужном направлении, но от работы над их осуществлением трудно получать удовольствие. Мелкие ежедневные задачи тоже необходимы, однако все они пролетают мимо сливаясь в смутную дымку, и легко забываются.

Мы хотим, чтобы каждый день вы начинали с размышлений о том, что — как вы надеетесь — станет в нем самым ярким пятном. Заранее представьте, как под вечер вас кто-нибудь спросит: «Что у тебя сегодня было самое главное?» Что из событий
минувшего дня вы вспомните? Часы, посвященные какому занятию, или радость от какого достижения вам захочется заново пережить? Это и есть ваше Главное.

Меньше отвлекайтесь в течение дня, чтобы высвободить время для важного

Такие отвлекающие факторы, как письма, соцсети и срочные новости, сегодня присутствуют повсюду — и не ждите, что в ближайшем будущем они сами собой исчезнут. Вы не в состоянии переселиться в пещеру, выбросить все свои гаджеты и отречься от всех современных технологий. Но вы в состоянии по-другому пользоваться технологиями — чтобы вырваться из порочного круга нескончаемых реакций на отвлечения. Тут работают самые простые меры вроде выхода из соцсетей или специального расписания, по которому вы будете проверять почту.

В основе этих тактических приемов — одна и та же идея: эффективнее всего победить отвлечение, затруднив доступ к  нему. Добавив несколько промежуточных стадий на  пути к проверке ленты Facebook, чтению свежих новостей или включению телевизора, вы сможете устроить «короткое замыкание» в том самом цикле, который делает эти продукты столь притягательными.

Подпитывайтесь энергией, чтобы тело служило для подзарядки мозга

Чтобы сосредоточиться на важной задаче и высвободить время на ее реализацию, мозгу требуется энергия. Эту энергию вы будете получать благодаря заботе о собственном теле.

Вот почему третий компонент системы «Найди время» посвящен «зарядке батареек» с помощью физических упражнений, еды, сна, тишины и личного общения. Этот шаг предоставляет выбор из множества тактических приемов. В их числе — умение чуть-чуть вздремнуть, похвала даже за легкие физические упражнения и разумная стратегия
приема кофеина. Мы вовсе не предлагаем вам стать маньяком фитнеса или перейти на немыслимую диету. Нет-нет, можно всего лишь ограничиться простыми сдвигами в образе жизни.

Понемногу заботясь о своем организме, вы сразу же начнете получать от него ежедневную награду в виде энергии, необходимой для предстоящих дел.

Анализируйте каждый свой день, чтобы завтра стать лучше

И наконец, перед тем как лечь в постель, вы будете делать несколько заметок. Тут все суперпросто: решите, каких тактик вы намерены придерживаться в неизменном виде, а какие предпочли бы улучшить или вообще бросить. Заодно вспомните, какой у вас в прошедший день был уровень энергии, удалось ли вам найти время для Главного и что вас порадовало.

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