Эксперты: Стабилизация роста экономики в диапазоне 2−3% уже не просматривается

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квартального обзора

Второй квартал 2018 года, по оценке экспертов, стал водоразделом между периодом восстановительного — а потому ускоренного — роста (2017-й — первое полугодие 2018 года) и будущим периодом более низкого роста.— констатируют авторы.Со стороны спроса повышенный рост пока обеспечивает только население — за счет розничного кредитования и сохраняющейся практики директивного стимулирования доходов. При этом в потребительском спросе заметно усилилась негативная с точки зрения перспектив роста внутреннего выпуска тенденция: практически по всем группам потребительских товаров ощутимо возросла доля импорта. С позиции «арифметики роста» это означает, что все большая часть положительного вклада потребительского спроса «съедается» растущим импортом.Кроме того, растущая склонность к импорту становится и автоматическим барьером для будущего потребления: растущий потребительский импорт формирует дополнительный импульс давления на обменный курс, а впоследствии и на цены, что, в свою очередь, будет становиться барьером для роста реальных доходов и потребления, предупреждают специалисты.При этом сценарий перехода от восстановительного роста к периоду штиля — стабилизации роста в диапазоне 2−3% в годовом выражении, эксперты не подтверждают, обращая внимание на новые глобальные внешние тренды, которые через разные механизмы затрагивают Беларусь.Таковыми стали: замедление в мировой торговле (на фоне активизации мер протекционистской политики), глобальный рост процентных ставок, отток капитала с развивающихся рынков. Более того, весьма вероятно, что к концу 2018 г. эти тенденции усилятся, предупреждает BEROC. Кроме того, велика вероятность нового раунда санкций США против России, что чревато замедлением роста в России и новой волной обесценения российского рубля.— отмечают эксперты.В нынешних условиях экономические власти будут ограничены в использовании своих инструментов, поскольку им придется балансировать между желанием сгладить внешние шоки и не усугубить груз структурных проблем, считают авторы.говорится в докладе.При этом возможности системного сокращения расходов бюджета ограничены, предупреждают специалисты. Такой фон обусловит дальнейшую утрату свободы маневра в фискальной политике, так как в условиях слабого роста предоставление каких-либо фискальных стимулов будет чревато бюджетным дефицитом.— отмечают авторы.