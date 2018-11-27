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Эксперты: Стабилизация роста экономики в диапазоне 2−3% уже не просматривается

28.11.2018 13:49 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Период восстановительного роста в Беларуси завершился, а усиливающиеся внешние вызовы ставят под вопрос стабилизацию роста в диапазоне 2−3% в год. Об этом говорится в очередном выпуске квартального обзора белорусской экономики Центра экономических исследований BEROC.


Второй квартал 2018 года, по оценке экспертов, стал водоразделом между периодом восстановительного — а потому ускоренного — роста (2017-й — первое полугодие 2018 года) и будущим периодом более низкого роста.

«Ключевыми механизмами, обусловившими исчерпание восстановительного роста, стали насыщение существующего внешнего спроса, при растущем импорте, а также ослабление стимулов/возможностей фирм к осуществлению инвестиций», — констатируют авторы.

Со стороны спроса повышенный рост пока обеспечивает только население — за счет розничного кредитования и сохраняющейся практики директивного стимулирования доходов. При этом в потребительском спросе заметно усилилась негативная с точки зрения перспектив роста внутреннего выпуска тенденция: практически по всем группам потребительских товаров ощутимо возросла доля импорта. С позиции «арифметики роста» это означает, что все большая часть положительного вклада потребительского спроса «съедается» растущим импортом.

Кроме того, растущая склонность к импорту становится и автоматическим барьером для будущего потребления: растущий потребительский импорт формирует дополнительный импульс давления на обменный курс, а впоследствии и на цены, что, в свою очередь, будет становиться барьером для роста реальных доходов и потребления, предупреждают специалисты.

При этом сценарий перехода от восстановительного роста к периоду штиля — стабилизации роста в диапазоне 2−3% в годовом выражении, эксперты не подтверждают, обращая внимание на новые глобальные внешние тренды, которые через разные механизмы затрагивают Беларусь.

Таковыми стали: замедление в мировой торговле (на фоне активизации мер протекционистской политики), глобальный рост процентных ставок, отток капитала с развивающихся рынков. Более того, весьма вероятно, что к концу 2018 г. эти тенденции усилятся, предупреждает BEROC. Кроме того, велика вероятность нового раунда санкций США против России, что чревато замедлением роста в России и новой волной обесценения российского рубля.

«Даже при относительно умеренном сценарии реализации перечисленных рисков, внешняя среда для Беларуси в краткосрочной перспективе ухудшится. Поэтому все более вероятным, по крайней мере на 2019 год, видится сценарий не стабилизации роста в диапазоне 2−3%, а его дальнейшее ослабление», — отмечают эксперты.

В нынешних условиях экономические власти будут ограничены в использовании своих инструментов, поскольку им придется балансировать между желанием сгладить внешние шоки и не усугубить груз структурных проблем, считают авторы.

«В отличие от предыдущих двух лет, когда эти мотивы были во многом взаимодополняющими, сегодня они все больше начинают противоречить друг другу. В сфере монетарной политики такие вызовы могут материализоваться в отношении процентной ставки и обменного курса. Для нейтрализации внешних шоков вполне вероятно в обозримом будущем будет возникать потребность в более значимом обесценении национальной валюты и/или повышении процентной ставки. Однако такая политика будет усугублять возможности разрешения долговой проблемы, поскольку для проблемных заемщиков, наоборот, желателен относительно дорогой рубль (т.к. значительная часть их долгов номинирована в иностранной валюте) и относительно низкие/снижающиеся процентные ставки (дешевле рефинансирование). Кроме того, в относительно сильном рубле заинтересовано и правительство с позиции устойчивости госдолга. Противоречия, связанные со структурными проблемами, могут стать актуальными и для фискальной сферы. В ближайшие годы велика вероятность устойчивого снижения относительного уровня доходов бюджета (в % от ВВП) вследствие реализации запланированных мер по снижению налоговой нагрузки, а также влияния налогового маневра в России», — говорится в докладе.

При этом возможности системного сокращения расходов бюджета ограничены, предупреждают специалисты. Такой фон обусловит дальнейшую утрату свободы маневра в фискальной политике, так как в условиях слабого роста предоставление каких-либо фискальных стимулов будет чревато бюджетным дефицитом. «Последний же при нынешнем статус-кво является одновременно угрозой ценовой стабильности и стабильности госдолга. Более того, при неблагоприятном сценарии фискальные власти могут оказаться не только не в состоянии проводить стабилизационную политику, но и будут вынуждены своими действиями негативно влиять на макродинамику», — отмечают авторы.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Период восстановительного роста в Беларуси завершился.
 
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