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Курсы доллара и евро взметнулись вверх до двухнедельных максимумов
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара выстрелил вверх ещё на 0,0161 рубля - до 2,1471 BYN/USD.
Курс евро подскочил на 0,0109 рубля - до 2,4227 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос на 0,0065 рубля - до 3,2013 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 28 ноября стоимость валютной корзины поднялась на 0,41%.
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По итогам валютных торгов 28 ноября белорусский рубль снова ослабился к доллару, евро и российскому рублю.
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