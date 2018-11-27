Курсы доллара и евро взметнулись вверх до двухнедельных максимумов

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В частности, курс доллара выстрелил вверх ещё на 0,0161 рубля - до 2,1471 BYN/USD.Курс евро подскочил на 0,0109 рубля - до 2,4227 BYN/EUR.Курс российского рубля вырос на 0,0065 рубля - до 3,2013 BYN/100 RUB.В целом по итогам торгов 28 ноября стоимость валютной корзины поднялась на 0,41%.