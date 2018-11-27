Чем отличается кашель у людей с раком легких

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Скрытая опасность

Отличающиеся особенности

Другие признаки

Симптомы рака легких дают о себе знать на более поздних стадиях заболевания, когда опухоль уже выросла. Однако чтобы лечение оказалось эффективным, нужно вовремя диагностировать болезнь. В этом может помочь кашель, однако какие именно его виды характерны для проявления онкологического заболевания?Рак легких является одним из самых распространенных и серьезных видов онкологии. Важно распознать его признаки как можно раньше.Кашель служит проявлением многих заболеваний - от астмы и до менее серьезных. Конечно, если вы простыли, то здесь все очевидно. Кашель может быть и аллергического характера, если вы взаимодействуете с аллергенами. Возможно, вы надышались пыли, тогда организм будет очищать легкие с помощью кашля. Но когда кашель может свидетельствовать о более серьезных проблемах?По данным благотворительной организации по исследованию рака, существуют отличительные признаки, на которые стоит обратить внимание.Любые изменения. Если вас длительное время мучает кашель, но его характер изменился, это может свидетельствовать о серьезной опасности. Могли возникнуть болезненные ощущения. Или изменился звук. Также стоит обратить внимание на мокроту, которая изменила цвет.Вас должно насторожить появление одышки наряду с кашлем.Опасным симптомом является кровохарканье.Боль в груди или отдающая в плечо.Потеря аппетита и веса, чувство усталости, которые сопровождают кашель.Затянувшаяся инфекция в грудной клетке.Также выдать рак легких могут пожелтевшие глаза. Такой симптом служит проявлением закупорки опухолью желчного протока.Из печени и желчного пузыря желчь должна поступать в кишечник и выводиться из организма. Однако если ее естественное движение нарушено, она будет накапливаться в печени, а после станет поступать в кровь. Потому глаза и кожа начинают желтеть.Если произошла закупорка желчных протоков, специалисты могут установить стент - узкую трубку, которая поможет держать желчный проток открытым. Тогда желчь сможет выводиться в кишечник.Рак легких сопровождается и отеком лица. Он может быть результатом обструкции верхней полой вены, идущей от головы и впадающей в правое предсердие. Причиной такого синдрома в 90 % случаев является злокачественная опухоль. Нормальный кровоток при этом блокируется, что и вызывает отеки лица. Опухоль может распространиться и на лимфатические узлы, вызывая их отеки.