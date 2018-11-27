Шуневич был в ярости: извинения перед городовым стоили работы начальнику пресс-службы МВД



Георгий Евчар

Как объяснилиисточники,снят за, но последней каплей, дескать, стал его креатив с видео, на котором подросток извинялся перед скульптурой городового.- сказали источники.Сам Евчар в разговоре с «Нашей Нивой» сказал, что сейчас находится в отпуске, после выхода из которого будет понятно, продолжит ли он службу в МВД.Сейчас его обязанности исполняетУправление информации и общественных связей МВД Георгий Евчар возглавил в начале марта 2018 года.