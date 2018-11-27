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Шуневич был в ярости: извинения перед городовым стоили работы начальнику пресс-службы МВД
Георгий Евчар
Как объяснили
«Подросток реально существовал, но идея сделать из этого спектакль пришла именно пресс-секретарю. Это видео и последующие реакции разъярили министра Шуневича», - сказали источники.
Сам Евчар в разговоре с «Нашей Нивой» сказал, что сейчас находится в отпуске, после выхода из которого будет понятно, продолжит ли он службу в МВД.
Сейчас его обязанности исполняет Виктор Новиков.
Управление информации и общественных связей МВД Георгий Евчар возглавил в начале марта 2018 года.
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Георгий Евчар был уволен за имиджевый провал с извинениями перед городовым.
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