|
В Пышках ограбили и изнасиловали девушку
Иллюстративное фото
Извращенец вначале ограбил свою жертву, а затем сексуально ее оскорбил. Об обидчике гродненка рассказала милиции сама.
Преступника удалось найти и посадить в следственный изолятор. Маньяком оказался житель Гродно 1986 года рождения.
В УВД Гродненского облисполкома сайту
По этой причине подробности деликатного инцидента в милиции не посчитали корректным сообщать. Однако уверили, что теперь насильник не представляет ни для кого опасности, он задержан, поэтому бояться его гродненцам не стоит.
В милиции также подчеркнули, что в Гродно случаи насилия происходят не так часто.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об обидчике гродненка рассказала милиции сама.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)