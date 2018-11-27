В Пышках ограбили и изнасиловали девушку

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Извращенец вначале ограбил свою жертву, а затем сексуально ее оскорбил. Об обидчике гродненка рассказала милиции сама.Преступника удалось найти и посадить в следственный изолятор. Маньяком оказался житель Гродно 1986 года рождения.В УВД Гродненского облисполкома сайтусообщили, что преступление рассматривается на закрытых судебных заседаниях.По этой причине подробности деликатного инцидента в милиции не посчитали корректным сообщать. Однако уверили, что теперь насильник не представляет ни для кого опасности, он задержан, поэтому бояться его гродненцам не стоит.В милиции также подчеркнули, что в Гродно случаи насилия происходят не так часто.