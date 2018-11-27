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Очередь на полжизни? В октябре в Беларуси построили всего 2,6 тыс. новых квартир
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Но это сезонный фактор — в сентябре объемы сдачи жилья выросли в связи с завершением квартала. Поэтому в ноябре квартир тоже будет построено мало, зато в декабре ввод жилья в эксплуатацию резко вырастет.
Всего за десять месяцев текущего года в Беларуси построено 31,9 тыс. новых квартир.
В целом дела со строительство жилья в РБ обстоят неважно. За январь—октябрь введено в эксплуатацию 2 790,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 8,5% меньше, чем в январе—октябре 2017 года.
Немногим более третьей части жилья, а именно, 37,9%, строится для очередников (1 057,8 тыс. квадратных метров за рассматриваемый период).
При этом с господдержкой введено в эксплуатацию 703,2 тыс. квадратных метров, на 50,4% больше, чем в январе—октябре 2017 года.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 835,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составляет 30% от всего объема строительства.
Минск в текущем году попал в число аутсайдеров по объемам жилищного строительства, сократившихся по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 23,7%, до 413,9 тыс. квадратных метров. Это самое большое снижение среди всех регионов Беларуси.
В то же время, объем жилищного строительства с государственной поддержкой в столице увеличился больше, чем в других регионах страны: в 2,13 раза — до 67 тыс. квадратных метров. Но это всего лишь четвертое место среди регионов страны.
На первом месте по общим объемам строительства находится Минская область, где, впрочем, жилья за январь—октябрь текущего года построено меньше на 5,7% — 812,9 тыс. квадратных метров. Но строительство с государственной поддержкой в области сократилось на 2,9% — до 148,1 тыс. квадратных метров.
Больше всего квартир с помощью государства строится в Брестской области: 190,8 тыс. квадратных метров. Это в 1,62 раза больше, чем в январе—октябре 2017 года.
А по общему объему строительства область находится на втором месте. В ней построено за рассматриваемый период 493,9 тыс. квадратных метров жилья — на 5,7% меньше, чем год назад.
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Минск в текущем году попал в число аутсайдеров по объемам жилищного строительства.
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