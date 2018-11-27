В Мстиславском районе рыбак провалился под лед и утонул

Трагедия произошла 27 ноября ночью на реке Кошанка.

59-летний мужчина приехал ловить рыбу с двумя друзьями.

Несмотря на тот факт, что толщина льда не превышала 5 сантиметров, отчаянные любители зимней рыбалки отправились за добычей. Они рыбачили в темное время суток.

В какой-то момент двое рыбаков потеряли из вида третьего. Пошли его искать и нашли в полынье, пишет БЕЛТА . Тело рыбака из воды вытащили водолазы.