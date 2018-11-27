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В Мстиславском районе рыбак провалился под лед и утонул
28.11.2018 13:55 — Разное | Аргументы и факты
Трагедия произошла 27 ноября ночью на реке Кошанка.
59-летний мужчина приехал ловить рыбу с двумя друзьями.
Несмотря на тот факт, что толщина льда не превышала 5 сантиметров, отчаянные любители зимней рыбалки отправились за добычей. Они рыбачили в темное время суток.
В какой-то момент двое рыбаков потеряли из вида третьего. Пошли его искать и нашли в полынье, пишет
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Несмотря на тот факт, что толщина льда не превышала 5 сантиметров, отчаянные любители зимней рыбалки отправились за добычей.
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