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Казнен второй осужденный по делу "черных риелторов" - правозащитники

28.11.2018 13:29 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении еще одного осужденного по делу "черных риелторов" - Игоря Гершанкова, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"Днем 28 ноября в Могилевском областном суде мать Игоря Гершанкова получила подтверждение, что "приговор приведен в исполнение", - говорится в сообщении на сайте "Весны".

Накануне правозащитники сообщили о казни другого фигуранта этого дела - Семена Бережнова со ссылкой на его родственников.

21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" С.Бережнова, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в подготовке и совершении убийств, подготовке и похищении человека, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов.

Супруги Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта).

Четвертый фигурант дела - Борис Колесников - был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и похищении человека.

С.Бережнова и И.Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Т.Гершанкову - к 24 годам лишения свободы, Колесникова - к 22 годам и одному месяцу заключения.

20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а апелляционные жалобы их и их защитников без удовлетворения.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Беларуси были приведены в исполнение четыре смертных приговора. В 2017 году белорусские суды вынесли пять смертных приговоров. По информации правозащитников, были приведены в исполнение два.

Кроме того, правозащитники сообщали о возможном приведении в исполнение двух смертных приговоров в 2018 году - в отношении Алексея Михалени и Виктора Летова.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.

 
 
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В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении еще одного осужденного по делу "черных риелторов" - Игоря Гершанкова, сообщает незарегистрированный...
 
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Mlife
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Полымя
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