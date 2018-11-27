Подорожала стоимость проезда в общественном транспорте в Витебской и Гродненской областях

В Витебской и Гродненской областях с 28 ноября стоимость проезда в общественном транспорте выросла на 5 копеек. Соотвествующие решения исполкомов опубликованы на Национальном правовом интернет-портале .

Талон на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях с указанной даты стоит 55 копеек вместо 50, при покупке у водителя - 65 вместо 60.

Стоимость месячного проездного на будет зависеть от численности населения в городе. В городах с числом жителей более 250 тысяч человек - Br24,75, от 50 до 250 тысяч - Br24,09, менее 50 тысяч - Br21,03. Цена проездного на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) составит Br39,38.