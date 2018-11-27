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Полынь поможет справиться с раком - ученые

28.11.2018 13:07 — Разное | Интерфакс  
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Группа ученых из США провела исследование, в ходе которого выяснили: полынь способна серьезно помочь в борьбе с раком легких.

По данным, опубликованным в издании "OaNews", полынь способно воздействовать на более 90% пораженных раковых клеток в легких. Исследование проводили американские онкологи совместно с биоинженерами из Вашингтонского университета под руководством профессора химии Томикасу Сасаки.

В ходе лабораторных опытов ученые выяснили, что относящаяся к ядовитым растениям полынь почти на 30% сокращает появление новых злокачественных образований. Кроме того,  менее, чем за сутки, она уничтожает уже имеющиеся раковые клетки при прогрессирующем раке легких.

Ученые, описывания результаты своего исследования, рассказали, что такого серьезного влияния на иммунитет человека обычной полыни они достигли благодаря симбиоза данного растения с элементами железа.

Несмотря на столь впечатляющие результаты исследований, ученые советуют не экспериментировать с полынью самостоятельно. Ведь Artemisia Annua – это прежде всего ядовитое растение, и любая неверно расчитанная дозировка способна убить человека.

Ученые продолжат исследования, и в будущем намерены создать сильнодействующие лекарственные препараты на основе полыни для лечения пациентов с прогрессирующим раком легких. Кроме того, они планируют проверить действие этой травы на других органах.

 
 
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Группа ученых из США провела исследование, в ходе которого выяснили: полынь способна серьезно помочь в борьбе с раком легких. По данным, опубликованным в издании...
 
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