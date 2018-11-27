Порошенко утвердил введение военного положения на Украине

Президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

"Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине", - написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на странице в Facebook в среду.

26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента П.Порошенко, сроком на 30 суток.

Военное положение вводится в граничащих с Россией и Приднестровьем регионах страных: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

27 ноября в Совете национальной безопасности и обороны Украины разъяснили, что военное положение, введенное в действие указом президента и поддержанное Верховной Радой, вводится в 10 областях Украины и во внутренних водах Азово-Керченской акватории сроком на 30 дней.

А.Парубий разъяснил, что военное положение в 10 областях Украины вступит в силу одновременно с соответствующим законом - со дня его публикации.

В тексте закона "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" говорится: "Этот закон немедленно объявляется через средства массовой информации и вступает в действие со дня его опубликования".