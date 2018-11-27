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Для белорусов и россиян сохранится свободное пересечение границы

28.11.2018 13:53 — Разное | Ежедневник  
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Для белорусов и россиян сохранится свободное пересечение границы

Об этом по итогам встречи с губернатором Псковской области заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Для белoрусов и роcсиян свобода передвижения сoхраняется", – сказал он, комментируя готовящееся белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз.

Григорий Рапота отметил также, что документ будет подписан уже в этом году. По его мнению, новое соглашение поможет создать хорошие условия для развития бизнеса и туризма в обеих странах.

 
 
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Об этом по итогам встречи с губернатором Псковской области заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
 
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