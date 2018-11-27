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Свободное пересечение границы сохранится для белорусов и россиян
Об этом заявил сегодня Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в Пскове, отвечая на вопросы белорусских и российских журналистов по итогам встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, передает
Рапота прокомментировал соглашение о взаимном признании виз, работа над которым завершается.
По словам госсекретаря, документ будет подписан в 2018 году.
«До конца года, по крайней мере по заверениям министров иностранных дел, будет подписано соответствующее соглашение, которое упорядочивает и облегчает порядок пересечения границы для граждан третьих стран», - отметил госсекретарь.
Соглашение о совместном признании виз содаст хорошие условия для развития бизнеса и туризма в обеих странах.
Речь о создании данного документа ведется уже несколько лет. О том, что Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз в самое ближайшее время,
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Об этом заявил сегодня Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в Пскове, отвечая на вопросы белорусских и российских журналистов по итогам встречи с...
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