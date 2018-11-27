Свободное пересечение границы сохранится для белорусов и россиян

Об этом заявил сегодня Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в Пскове, отвечая на вопросы белорусских и российских журналистов по итогам встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, передает БЕЛТА .

Рапота прокомментировал соглашение о взаимном признании виз, работа над которым завершается.

По словам госсекретаря, документ будет подписан в 2018 году.

«До конца года, по крайней мере по заверениям министров иностранных дел, будет подписано соответствующее соглашение, которое упорядочивает и облегчает порядок пересечения границы для граждан третьих стран», - отметил госсекретарь.

Соглашение о совместном признании виз содаст хорошие условия для развития бизнеса и туризма в обеих странах.