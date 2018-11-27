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Кого из звезд биатлона мы не увидим в новом сезоне
В первые декабрьские выходные стартует новый биатлонный сезон. Зрители снова будут подсчитывать очки в Кубке наций, следить за борьбой за Большой и Малые глобусы, наблюдать, как из рук в руки передается желтый и красный «бипы». Но перформансы, победы и падения некоторых суперзвезд биатлона можно будет пересмотреть только в записи. После Олимпиады целый ряд больших спортсменов традиционно завершили карьеру. SPORT.TUT.BY — о биатлонистах, отсутствие которых на трассе не заметить будет нереально. По ним будут скучать даже соперники.
Уле-Эйнар Бьорндален, 44 года
Великий норвежец — спортсмен, в отношении которого чаще других используется характеристика «самый». Он самый титулованный атлет в истории зимних Олимпиад и чемпионатов мира по биатлону, самый возрастной победитель этапов Кубка мира и Олимпийских игр в личных гонках. А еще наверняка самый любимый норвежец среди белорусов.
В свой последний сезон Уле-Эйнару приходилось доказывать, что он достоин места в составе. Король вступал в честную борьбу, но по спортивному принципу часто проигрывал более молодым и резвым. На Олимпиаду в Корею Бьорндален-биатлонист не отобрался, правда, посетил Пхенчхан как тренер сборной Беларуси и помог жене Дарье Домрачевой стать самой титулованной биатлонисткой зимних Игр.
После завершения карьеры «великий и ужасный» продолжает тренироваться один раз в день, проводит много времени с семьей, а в новом сезоне
Дарья Домрачева, 32 года
Прима белорусского биатлона долго думала, прежде чем сказать в конце июня: «Я ухожу». К своим 32 годам минчанка успела получить звание «Героя Беларуси», вписать свое имя в историю сочинских игр, насобирать 34 личные победы на этапах Кубка мира (больше только у Магдалены Форсберг) и под занавес карьеры выиграть командное золото на Олимпиаде в Корее.
Домрачева — главная белорусская звезда даже далеко за пределами спорта. Ее любят бабушки, за нее болели мамы и папы, ей до сих пор подражают дети. Дарья попрощалась с биатлоном, чтобы уделять больше внимания дочке Ксении и мужу Уле-Эйнару. Сейчас она развивает
Надежда Скардино, 33 года
Главный снайпер белорусского биатлона летом попрощалась с большим спортом, но в медийном пространстве стала еще заметнее. То Надежда собирает команду для участия в
Эмиль Хегле Свендсен, 33 года
Этот биатлонист всю карьеру пробегал в статусе принца норвежского биатлона. Короновать Свендсена так и не довелось — он завершил карьеру в один год с «монархом» Бьорндаленом. Эмиль играл ведущие роли в командных норвежских победах и поражениях. Он был практически бессменным финишером эстафетных гонок. Некоторые его финишные спурты хотелось ставить на повтор и показывать в качестве мотивирующих роликов детям. Другие же, как катастрофу
Свендсен завершил олимпийский сезон на 11-м месте в тотале. Это худший результат Эмиля за всю карьеру. При этом он увез из Кореи три медали — два эстафетных серебра и личную бронзу. Свендсен решил уйти в тот период, пока его еще просят остаться, а не вежливо выпроваживают. Сейчас же у Эмиля новый этап — принц норвежского биатлона готовится впервые стать отцом.
Мари Дорен-Абер, 32 года
Эта француженка поразила биатлонный мир, вернувшись в большой спорт в 2015 году спустя три месяца после рождения ребенка. В том же сезоне на мировом первенстве в Контиолхати Мари Дорен впервые в карьере стала двукратной чемпионкой и закрепила за собой репутацию супермамы.
После Игр в Корее, где Мари стала олимпийской чемпионкой в составе смешанной эстафеты, она решила завершить карьеру. Сейчас лидер женской сборной Франции и главная напарница Мартена Фуркада в микстах готовится к рождению второго ребенка. А еще 5-кратная чемпионка мира вместе с мужем экс-биатлонистом Лоисом Абером планируют открыть
Жан-Гийом Беатрикс, 30 лет
Этого француза почему-то особенно горячо поддерживали на трассе русскоговорящие болельщики, а он благодарно отвечал им на ломаном русском в телеэфире. Самым большим достижением в карьере 30-летнего Беатрикса стала бронза сочинской гонки преследования. Тогда он разделил подиум с чехом Ондржеем Моравцем и соотечественником Мартеном Фуркадом.
После Игр в Корее Жан-Гийом заявил, что завершает карьеру спортсмена. А в межсезонье стало известно, что Беатрикс
Тим Бурк, 36 лет
Он первый американец, примеривший желтую майку лидера на Кубке мира. В 2013-м Тим Бурк выиграл серебро в преследовании на мировом первенстве в Чехии, что стало его главным спортивным достижением. В 2014 году американец женился на 8-кратной чемпионке мира по биатлону немке Андрее Хенкель.
А еще Тим запомнился в большом спорте как ярый противник допинга. Он открыто
Лоуэлл Бэйли, 37 лет
Со спортом попрощался еще один борец с допингом в биатлоне — американец Лоуэлл Бэйли. Он является единственным американцем, выигрывавшим чемпионат мира по биатлону. А еще Бэйли стал самым возрастным чемпионом мира в индивидуалке — эта медаль покорилась Лоэллу в 35 лет. Тогда, в 2017-м, опытный гонщик не стеснялся своих слез перед фотокамерами и по-детски искренне праздновал главную викторию в карьере.
Ярослав Соукуп, 36 лет
Двукратный призер сочинских игр завершил карьеру на предпоследнем этапе Кубка мира олимпийского сезона. Соукуп попрощался с биатлоном в норвежском Холменколлене из-за того, что вся чешская сборная бойкотировала тюменский этап и не полетела в Россию.
Вероника Новаковска, 32 года
Пик карьеры белокурой польки пришелся на 2015 год. Именно тогда на чемпионате мира в Контиолахти Вероника дважды поднималась на пьедестал почета в личных гонках — она выиграла серебро спринта и бронзу пасьюта. В 2016-м биатлонистка временно приостанавливала карьеру из-за рождения двойни. А весной 2018-го полька решила окончательно уйти из биатлона. Объявила она об этом после масс-старта в Тюмени, где финишировала предпоследней.
Кто еще завершил карьеру в межсезонье?
С биатлоном также попрощались чуть менее прославленные, но все же хорошо узнаваемые спортсмены: немец Флориан Граф, канадка Джулия Рэнсом, румынка Ева Тофалви, француженка Колин Варсин и норвежка Хильда Фенне.
Кто берет временную паузу в карьере?
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SPORT.TUT.BY - о биатлонистах, отсутствие которых на трассе не заметить будет нереально. По ним будут скучать даже соперники.
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