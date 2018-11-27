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Кого из звезд биатлона мы не увидим в новом сезоне

28.11.2018 14:00 — Разное | Tut.by  
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В первые декабрьские выходные стартует новый биатлонный сезон. Зрители снова будут подсчитывать очки в Кубке наций, следить за борьбой за Большой и Малые глобусы, наблюдать, как из рук в руки передается желтый и красный «бипы». Но перформансы, победы и падения некоторых суперзвезд биатлона можно будет пересмотреть только в записи. После Олимпиады целый ряд больших спортсменов традиционно завершили карьеру. SPORT.TUT.BY — о биатлонистах, отсутствие которых на трассе не заметить будет нереально. По ним будут скучать даже соперники.


Reuters

Уле-Эйнар Бьорндален, 44 года

Великий норвежец — спортсмен, в отношении которого чаще других используется характеристика «самый». Он самый титулованный атлет в истории зимних Олимпиад и чемпионатов мира по биатлону, самый возрастной победитель этапов Кубка мира и Олимпийских игр в личных гонках. А еще наверняка самый любимый норвежец среди белорусов.

В свой последний сезон Уле-Эйнару приходилось доказывать, что он достоин места в составе. Король вступал в честную борьбу, но по спортивному принципу часто проигрывал более молодым и резвым. На Олимпиаду в Корею Бьорндален-биатлонист не отобрался, правда, посетил Пхенчхан как тренер сборной Беларуси и помог жене Дарье Домрачевой стать самой титулованной биатлонисткой зимних Игр.


Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

После завершения карьеры «великий и ужасный» продолжает тренироваться один раз в день, проводит много времени с семьей, а в новом сезоне собирается примерить роль эксперта на норвежском телеканале TV2.

Дарья Домрачева, 32 года

Прима белорусского биатлона долго думала, прежде чем сказать в конце июня: «Я ухожу». К своим 32 годам минчанка успела получить звание «Героя Беларуси», вписать свое имя в историю сочинских игр, насобирать 34 личные победы на этапах Кубка мира (больше только у Магдалены Форсберг) и под занавес карьеры выиграть командное золото на Олимпиаде в Корее.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Домрачева — главная белорусская звезда даже далеко за пределами спорта. Ее любят бабушки, за нее болели мамы и папы, ей до сих пор подражают дети. Дарья попрощалась с биатлоном, чтобы уделять больше внимания дочке Ксении и мужу Уле-Эйнару. Сейчас она развивает собственный бренд одежды, показывает супругу Беларусь и, кажется, наслаждается новым периодом жизни, который больше не измеряется сборами и этапами Кубка мира.

Надежда Скардино, 33 года

Главный снайпер белорусского биатлона летом попрощалась с большим спортом, но в медийном пространстве стала еще заметнее. То Надежда собирает команду для участия в триатлоне, то берется за управление спортивной радиостанцией, то заявляется на «десятку» на Веронский марафон и берет там серебро. Олимпийская чемпионка Пхенчхана уверяет, что сердце без биатлона пока не щемит. Другое дело, болельщикам — без первого и второго номеров женской сборной.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эмиль Хегле Свендсен, 33 года

Этот биатлонист всю карьеру пробегал в статусе принца норвежского биатлона. Короновать Свендсена так и не довелось — он завершил карьеру в один год с «монархом» Бьорндаленом. Эмиль играл ведущие роли в командных норвежских победах и поражениях. Он был практически бессменным финишером эстафетных гонок. Некоторые его финишные спурты хотелось ставить на повтор и показывать в качестве мотивирующих роликов детям. Другие же, как катастрофу в сочинской эстафете, хотелось поскорее забыть. Свендсен никогда не был стабилен и поэтому всегда приковывал к себе внимание. Фуркад называл его своим самым любимым и одновременно ненавистным соперником, братья Бё — королем вечеринок и своим парнем, который был за любой движ.


Reuters via TUT.BY

Свендсен завершил олимпийский сезон на 11-м месте в тотале. Это худший результат Эмиля за всю карьеру. При этом он увез из Кореи три медали — два эстафетных серебра и личную бронзу. Свендсен решил уйти в тот период, пока его еще просят остаться, а не вежливо выпроваживают. Сейчас же у Эмиля новый этап — принц норвежского биатлона готовится впервые стать отцом.

Мари Дорен-Абер, 32 года

Эта француженка поразила биатлонный мир, вернувшись в большой спорт в 2015 году спустя три месяца после рождения ребенка. В том же сезоне на мировом первенстве в Контиолхати Мари Дорен впервые в карьере стала двукратной чемпионкой и закрепила за собой репутацию супермамы.


Мари Дорен-Абер. Фото: biathlonworld.com

После Игр в Корее, где Мари стала олимпийской чемпионкой в составе смешанной эстафеты, она решила завершить карьеру. Сейчас лидер женской сборной Франции и главная напарница Мартена Фуркада в микстах готовится к рождению второго ребенка. А еще 5-кратная чемпионка мира вместе с мужем экс-биатлонистом Лоисом Абером планируют открыть спортивный отель недалеко от альпийской деревни Коррансон-ан-Веркор. Первыми гостями гостиницы, по словам спортсменки, станут ее друзья — биатлонисты сборной Франции.

Жан-Гийом Беатрикс, 30 лет

Этого француза почему-то особенно горячо поддерживали на трассе русскоговорящие болельщики, а он благодарно отвечал им на ломаном русском в телеэфире. Самым большим достижением в карьере 30-летнего Беатрикса стала бронза сочинской гонки преследования. Тогда он разделил подиум с чехом Ондржеем Моравцем и соотечественником Мартеном Фуркадом.

После Игр в Корее Жан-Гийом заявил, что завершает карьеру спортсмена. А в межсезонье стало известно, что Беатрикс вошел в тренерский штаб биатлонной сборной Бельгии. Француза пригласили на должность тренера по стрельбе.

Тим Бурк, 36 лет

Он первый американец, примеривший желтую майку лидера на Кубке мира. В 2013-м Тим Бурк выиграл серебро в преследовании на мировом первенстве в Чехии, что стало его главным спортивным достижением. В 2014 году американец женился на 8-кратной чемпионке мира по биатлону немке Андрее Хенкель.

А еще Тим запомнился в большом спорте как ярый противник допинга. Он открыто говорил в интервью российским СМИ, мол, «у вас там, ребята, огромная куча проблем» и еще в 2016 году предлагал c помощью открытой проверки допинг-проб доказать, что русские спортсмены чисты. В феврале 2018-го Федерация биатлона США бойкотировала этап Кубка мира в России. Тим Бурк также не поехал в Тюмень, хоть и отмечал, что российские поклонники биатлона — его любимцы.

Лоуэлл Бэйли, 37 лет

Со спортом попрощался еще один борец с допингом в биатлоне — американец Лоуэлл Бэйли. Он является единственным американцем, выигрывавшим чемпионат мира по биатлону. А еще Бэйли стал самым возрастным чемпионом мира в индивидуалке — эта медаль покорилась Лоэллу в 35 лет. Тогда, в 2017-м, опытный гонщик не стеснялся своих слез перед фотокамерами и по-детски искренне праздновал главную викторию в карьере.

Ярослав Соукуп, 36 лет

Двукратный призер сочинских игр завершил карьеру на предпоследнем этапе Кубка мира олимпийского сезона. Соукуп попрощался с биатлоном в норвежском Холменколлене из-за того, что вся чешская сборная бойкотировала тюменский этап и не полетела в Россию.


Reuters

Вероника Новаковска, 32 года

Пик карьеры белокурой польки пришелся на 2015 год. Именно тогда на чемпионате мира в Контиолахти Вероника дважды поднималась на пьедестал почета в личных гонках — она выиграла серебро спринта и бронзу пасьюта. В 2016-м биатлонистка временно приостанавливала карьеру из-за рождения двойни. А весной 2018-го полька решила окончательно уйти из биатлона. Объявила она об этом после масс-старта в Тюмени, где финишировала предпоследней.

Кто еще завершил карьеру в межсезонье?

С биатлоном также попрощались чуть менее прославленные, но все же хорошо узнаваемые спортсмены: немец Флориан Граф, канадка Джулия Рэнсом, румынка Ева Тофалви, француженка Колин Варсин и норвежка Хильда Фенне.

Кто берет временную паузу в карьере?

Чешская красавица и обладательница Большого хрустального глобуса Габриэла Коукалова не спешит завершать профессиональную карьеру. Но ближайший сезон Габи точно пропустит. Она отдыхает от большого спорта, занимается искусством и арт-проектами. Один из главных плодов ее творческой деятельности — нашумевшая автобиография «Другая». Там Габриэла не стесняется интимных подробностей: то она вспоминает, как танцевала стриптиз на мальчишнике своего будущего мужа, то признается, что отправляла в день рождения Яромиру Ягру свои трусы. В общем, пишет Габи не только о спорте. А недавно Коукалова дебютировала в кино — она снялась в криминальной комедии «Террористка».

В ближайшее время мы не увидим на дистанции и трех россиянок: Татьяну Акимову, Ирину Услугину и Ольгу Подчуфарову. Акимова и Услугина ушли в декретный отпуск, Подчуфарова же вдруг поняла, что биатлон не делает ее счастливым человеком. «Каждый день приносит мне огромное удовольствие, радость, что бы я ни делала, в отличие от последних полутора лет, которые я провела без особого удовольствия», — говорила в интервью Ольга. При этом россиянка не спешит продавать винтовку и сжигать мосты — внутренний голос подсказывает: пока рано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tanya Akimova (@tanyaakimova1) 25 Фев 2017 в 10:57 PST

Паузу в карьере взял и белорусский гонщик Александр Дорожко. Такое решение 27-летний биатлонист принял после того, как его не включили в первую команду. В интервью Дорожко подробно рассказал о проблемах в нашем биатлоне и сложных взаимоотношениях с тренерским штабом сборной. В прошлом сезоне Дорожко тренировался за свои деньги. «На первые два январских этапа ушло порядка 600 евро», — отмечал спортсмен. Вернется ли он в большой спорт — пока открытый вопрос.

 
 
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SPORT.TUT.BY - о биатлонистах, отсутствие которых на трассе не заметить будет нереально. По ним будут скучать даже соперники.
 
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