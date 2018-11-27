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В декабре VOKA и сеть кинотеатров Silver Screen выпускают единый билет

28.11.2018 14:05 — Разное | Аргументы и факты  
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В декабре VOKA и сеть кинотеатров Silver Screen выпускают единый билет
velcom

Два крупнейших поставщика медиа-развлечений – видеосервис VOKA и сеть кинотеатров Silver Screen – объединились, чтобы предложить белорусам новый формат отдыха по принципу «все включено»: от премьерных показов фильмов онлайн до спортивных трансляций и уроков иностранного языка непосредственно в кинозалах.

Уже с 1 декабря любителям кино станет доступно уникальное предложение, ставшее логичным результатом масштабной бизнес-коллаборации, – «единый билет» на просмотр фильма в сети Silver Screen и онлайн-кинотеатр VOKA. Новинка позволит посетителям любого киносеанса в течение декабря («единый билет» запускается пока на один месяц – Прим.) получить доступ к 100 телевизионным каналам и 9 тысячам фильмов и сериалов. Приобрести «единый билет» можно будет в кассах сети кинотеатров и на сайте www.silverscreen.by.

Антон БЛАДИК, заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту velcom подробнее рассказал о приятных сюрпризах, которые ожидают владельцев «единого билета»:

- При покупке билета на киносеанс в любом из кинотеатров сети Silver Screen cinemas зритель одновременно получит пакет VOKA+MEGOGO на 30 дней. При этом цена билета останется неизменной – от 8 рублей в зависимости от времени сеанса и уровня комфортабельности размещения. Это касается также билетов для детей и пенсионеров, которые стоят дешевле.

В декабре VOKA и сеть кинотеатров Silver Screen выпускают единый билет Цифровое телевидение VOKA запустило новый 30-дневный пакет с 95 каналами

Активировать промокод VOKA, полученный при покупке билета в кино, можно на сайте https://www.voka.tv/promo до 1 июля 2019 года. Сразу после регистрации пользователь получит доступ к подписке VOKA TB + MEGOGO на 30 дней. В том числе, к эксклюзиву: новинкам 2018 года, фильмам-лауреатам «Оскара», авторскому кино, не попавшему в широкий прокат в Беларуси, документальным картинам, концертам, спортивным трансляциям, спектаклям, а также фильмам на белорусском языке и языке оригинала – для тех, кто хотел бы учиться онлайн.

Антон Бладик добавил, что стратегическое партнерство возникло в результате плодотворной работы «плечом к плечу»:

- Сегодня стирается грань между онлайном и офлайновыми развлечениями, поэтому и возникла идея сделать так, чтобы зрители могли не просто получить доступ ко всему видеоконтенту в один клик, но и при этом иметь возможность выбрать, где, когда и на каком экране смотреть кино. Чтобы они могли не только наслаждаться любимыми фильмами в кино, но и пользоваться видеосервисом VOKA у себя дома.

Олег ТРОНИК, коммерческий директор сети кинотеатров Silver Screen, дополнил, какое развитие в следующем году получит коллаборация VOKA и Silver Screen сinemas:

В декабре VOKA и сеть кинотеатров Silver Screen выпускают единый билет Показы двух версий известного хоррора «Суспирия» состоятся 25 и 28 ноября
- Например, в первом квартале 2019 года планируется презентация проекта, аналогов которому нет в Беларуси: курсы английского языка с показом фильмов на языке оригинала и комментариями преподавателей иностранных языков. Кинотеатры постепенно превращаются в полноценные развлекательные центры для всей семьи, где можно проводить время целый день, отмечать дни рождения и корпоративные праздники. В нашей сети мы планируем наряду с показами фильмов на любой вкус от блокбастеров до авторского кино активно развивать показы сериалов, театральных постановок, концертов мировых эстрадных и оперных звезд, проводить спортивные трансляции.

На этом сюрпризы не заканчиваются. Антон Бладик и Олег Троник заинтриговали, что VOKA совместно с Silver Screen планируют выпустить поп-корн с уникальным вкусом  в уникальной упаковке. И это далеко не все приятные «плюшки», которыми хотят радовать зрителей, которые смотрят много кино в онлайне, офлайне и получают от этого удовольствие.

 
 
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Уже с 1 декабря любителям кино станет доступно уникальное предложение, ставшее логичным результатом масштабной бизнес-коллаборации, – «единый билет» на просмотр...
 
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