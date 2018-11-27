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Где в Минске папы с детьми могут тренироваться бесплатно

28.11.2018 14:09 — Разное | Tut.by  
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Семь клубов «ПапаЗал» для молодых пап и их детей открылись в ноябре в Минске, рассказали в Минском городском комитете БРСМ.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY. Первый «ПапаЗал» появился в Гомеле в 2016 году.

Кого ждут на тренировки

Как сообщили в Минском городском комитете БРСМ, чтобы попасть на бесплатные тренировки, папа должен быть не старше 31 года, проживать в районе по месту обращения в «ПапаЗал» и являться членом БРСМ: при записи могут попросить назвать номер билета.

Прийти на тренировку без ребенка не получится: семейное участие — обязательное условие проекта.

Куда идти

В Заводском районе клуб «ПапаЗал» открылся на базе ФОК «Адреналин» (ул.Кабушкина, 86 а), и каждую субботу с 11.00 до 12.30 предоставляет членам клуба «ПапаЗал» бесплатные занятия. Для пап и детей разработана программа тренировок, малышам предлагают бесплатные соки и коктейли.

Папам, проживающим в Заводском районе, записаться в клуб можно по телефону: +375 29 5 405 402.

В Советском районе бесплатные занятия для молодых отцов и их детей проходят каждую субботу с 13.00 до 14.00 на базе фитнес-центра «Атлет» (ул. Кольцова, 10). Чтобы попасть на тренировку, нужно сказать пароль: «Я — молодой папа».

Записаться в клуб можно по телефону: 8017 3 310 477.

В Партизанском районе «ПапаЗал» открылся на базе физкультурно-оздоровительного центра (пер. Уральский, 9) и работает по субботам с 11.00 до 12.00.

Записаться в клуб можно по телефону: +375 33 6 056 550.

В Центральном районе клуб «ПапаЗал» работает на базе Центрального физкультурно-оздоровительного центра (ул. Карастояновой, 41). С 11.00 до 12.00 папы и их дети по субботам могут посетить бесплатные комплексные тренировки на базе фитнес-центра.

Запись в «ПапаЗал» по телефону: 8017 3 352 848.

Во Фрунзенском районе столицы занятия для пап и их деток проходят по субботам с 10.00 до 11.00 в средней школе № 59 (ул.Лидская, 8).

Записываться в «ПапаЗал» можно по телефону: 8017 2 044 091.

В Октябрьском районе «ПапаЗал» работает по субботам на базе гимназии № 74 (ул. Артиллеристов, 15), начало занятий — в 14.00.

Запись в клуб по телефону: 8017 216 20 05.

В Первомайском районе «ПапаЗал» также работает по субботам с 13.00 до 14.00. Он создан на базе физкультурно-оздоровительного центра (ул.Никифорова, 49).

Записываться сюда можно по телефону +375025 6 940 969.

Кроме Минска, «ПапаЗалы» работают не только в Гомельской области, но и на Брестчине, Витебщине, Гродненщине, Могилевщение. Планируется, что такие проекты откроются во всех регионах страны.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Семь клубов «ПапаЗал» для молодых пап и их детей открылись в ноябре в Минске.
 
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