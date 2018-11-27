Мороз до минус 20 ожидается в Беларуси

Ночью 29 ноября в стране ожидается от -8 до -14 градусов мороза, а в восточных регионах – от -15 до -20 градусов.

Такую температуру прогнозируют синоптики Белгидрометцентра.

В службе отмечают, что в оставшиеся дни недели сохранится морозная погода без существенных осадков, на дорогах – гололедица.

В пятницу, 20 ноября, ночью будет до -14, на востоке – от -15 до -20 градусов, ветер – до 10 метров в секунду. Днем до минус 9.

В субботу, 1 декабря, днем во многих районах Беларуси пройдет кратковременный снег. Температура воздуха – такая же, как 29 и 30 ноября. Ночью – 18-20 мороза, днем – до -9.

Такое усиление морозов связано с приходом в Беларусь холодного скандинавского антициклона.