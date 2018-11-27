ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФПБ проведет выездные приемы для сельских жителей

28.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Профсоюзные правовые приемы 29 ноября пройдут в сельских населенных пунктах и агрогородках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

ФПБ проведет выездные приемы для сельских жителей

Правовые инспекторы труда ФПБ посетят все регионы страны, предприятия в отдаленных населенных пунктах и окажут бесплатную юридическую помощь гражданам. Всех желающих проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

На выездных профсоюзных приемах основное внимание уделят сельскохозяйственной сфере. В зимний период работники этой отрасли могут столкнуться с такими проблемами, как переводы на другие виды работ, неполная занятость и, как следствие, уменьшение оплаты труда.

Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное или электронное обращение. На интернет-портале ФПБ стартовал сервис, на котором представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям. Для обращения достаточно указать свой регион и сферу деятельности, а программа предложит пользователю правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно помочь. Можно увидеть фотографию юриста, получить краткую информацию об опыте его работы. Только за первое полугодие юристы ФПБ дали почти 80 тыс. консультаций по трудовым и связанным с ними вопросам. При непосредственном участии профсоюзов работникам возвращено невыплаченных или незаконно удержанных денежных средств в сумме более Br2 млн.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/fpb-provedet-vyezdnye-priemy-dlja-selskih-zhitelej-327290-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профсоюзные правовые приемы 29 ноября пройдут в сельских населенных пунктах и агрогородках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Суперчуитс, детка». Почему GONE.Fludd - главное рэп-открытие года и зачем идти на его концерт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика