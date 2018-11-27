Международная федерация хоккея определилсь с местом проведения суперфинальной стадии Континентального кубка — второго по рангу клубного турнира Европы, сообщает официальный сайт IIHF.



SSE Arena Belfast. Фото: Уильям Черри, iihf.com

Хозяином суперфинала Континентального кубка 11−13 января 2019 года станет британский Белфаст. Матчи пройдут на льду SSE Arena Belfast. Трибуны этого стадиона в столице Северной Ирландии рассчитаны на 7 400 зрителей.

За трофей сразятся 4 команды, преодолевшие сито отборочных соревнований — белорусский «Гомель», казахстанский «Арлан» из Кокшетау, польский «Катовице» и британский «Белфаст».

Всего квалификация состояла из трех этапов, «Гомель» стартовал с 3-го отборочного раунда, успешно преодолев его в середине ноября во французском Лионе.

Всего в нынешнем сезоне в квалификации приняли участие 17 клубов.

Великобритания впервые примет суперфинал Континентального кубка. К слову, в 2017 году обладателем трофея был британский клуб — «Ноттингем».

А Белфаст в ноябре принимал одну из отборочных групп 3-го раунда нынешнего Континентального кубка.

В 2016 в Белфасте проходил чемпионат мира в группе «В» дивизиона I, где Великобритания завоевала право на повышение в ранге. В 2018 году в Будапеште сборная Великобритании пробилась в элитный дивизион ЧМ.

В Белфасте более чем 330 000 жителей, он является крупнейшим городом в Северной Ирландии и вторым по величине городом на острове Ирландия (после Дублина).

Победитель Континентального кубка получит пропуск в Лигу чемпионов.

«Гомель» уже принимал участие в розыгрыше Континентального кубка. В сезоне-2003/04 годов гомельчане были хозяевами суперфинала и заняли 2-е место. В последующие годы белорусские клубы четырежды побеждали в этом соревновании: минская «Юность» — в 2007, 2011 и 2018 годах, гродненский «Неман» — в 2015 году.

Кроме того, в 2010 и 2012 годах второе место занимала минская «Юность», а в 2013-м вторым стал жлобинский «Металлург».

Континентальный кубок разыгрывается с сезона-1997/1998, в турнире побеждали 16 клубов: словацкий «Кошице» (в 1998 году), швейцарская «Амбри-Пиотта» (1999, 2000), швейцарский «Цюрих» (2001, 2002), финский «Йокерит» (2003), словацкий «Слован» (2004), словацкий «Зволен» (2005), российская «Лада» (2006), белорусская «Юность» (2007, 2011, 2018), российский «Ак Барс» (2008), словацкий «Мартин» (2009), австрийский «Ред Булл» (2010), французский «Руан» (2012, 2016), украинский «Донбасс» (2013), норвежский «Ставангер» (2014), белорусский «Неман» (2015), британский «Ноттингем» (2017).

Что касается «Гомеля», то неплохо стартовавший в нынешнем сезоне клуб нынче испытывает финансовые проблемы, из-за которых команды покинуло несколько ведущих игроков — лучший бомбардир Александр Жидких (он перебрался в «Юность»), а также защитники Александр Сырей, Александр Еронов и нападающий Егор Степанов.

На матчи 3-го раунда Континентального кубка во французский Лион гомельчане добирались на автобусе.