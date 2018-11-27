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Профсоюзы окажут бесплатную юридическую помощь

28.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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29 ноября профсоюзные правовые приемы  пройдут в сельских населенных пунктах и агрогородках, сообщает БЕЛТА.

Правовые инспекторы труда ФПБ окажут бесплатную юридическую помощь гражданам. Всех желающих проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. На выездных профсоюзных приемах основное внимание уделят сельскохозяйственной сфере. В зимний период работники этой отрасли могут столкнуться с такими проблемами, как переводы на другие виды работ, неполная занятость и, как следствие, уменьшение оплаты труда.

29 ноября с 10.00 до 12.00 пройдет правовой прием в агрогородке Ленино в Ленинском сельском Совете.

Задать свой вопрос или записаться на прием можно в Горецком районном объединении профсоюзов по адресу: ул. Якубовского, д. 9, кабинет 25, или по телефону 72-267.

 

Мы побывали на предыдущих приемах:

► Труд по закону. На правовой прием профсоюзов в Горках пришли 4 человека.

► «Нельзя обижать простых людей». В ДРСУ № 127 прошел правовой прием.

 

 
 
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  29 ноября профсоюзные правовые приемы  пройдут в сельских населенных пунктах и агрогородках, сообщает БЕЛТА. Правовые инспекторы труда ФПБ окажут бесплатную...
 
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