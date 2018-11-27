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В усадьбе Козел-Поклевских состоялась отчетно-выборная конференция Жлобинской районной организации ОО "Белорусский союз женщин"
28.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
28 ноября в усадьбе Козел-Поклевских состоялась отчетно-выборная конференция Жлобинской районной организации ОО "Белорусский союз женщин".
В мероприятии участвовали 37 делегатов первичных женских организаций Жлобинского района. Они обсудили работу организации за 2,5 года, переизбрали председателя. Ею осталась Галина Владимировна Мельникова.
Для участниц была организована экскурсия по усадьбе, дегустация продукции хлебобулочных изделий Жлобинского хлебозавода, прозвучали песни в исполнении краснобережского ансамбля "Дабаснянка". Одна из участниц этого коллектива является председателем первичной организации Краснобережского сельского совета.
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В усадьбе Козел-Поклевских состоялась отчетно-выборная конференция Жлобинской районной организации ОО "Белорусский союз женщин"
28 ноября в усадьбе Козел-Поклевских состоялась отчетно-выборная конференция Жлобинской районной организации ОО "Белорусский союз женщин". В...
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