«Суперчуитс, детка». Почему GONE.Fludd - главное рэп-открытие года и зачем идти на его концерт

Самый позитивный рэпер современности GONE.Fludd приезжает в Минск 21 декабря, чтобы научить нас с вами «флексить не сутулясь». Разбираемся, почему пойти на концерт главного героя плейлистов молодежи в Re:Public — не такая уж плохая идея.



GONE.Fludd. Фото: instagram.com/cakeboy132

Весной 2018 года у российского рэпера GONE.Fludd вышел первый сольный релиз Boys Don’t Cry — альбом получился очень уж ярким, что удивительно: до этого музыкант играл в коллективе Sabbat Cult, продвигавшем оккультный рэп. Дальше — больше. В конце сентября рэпер выпустил пестрый релиз «Суперчуитс», который мгновенно растянули на цитаты, отдельные слова и даже звуки (их еще называют «эдлибами»). Теперь Фладд дает концерты в поддержку этих двух альбомов и, если вы видели лайвы его выступлений, сжигает себя на них полностью.

Для непосвященных концерты современных рэперов могут напоминать коллективное чтение мантр на невнятном языке — все нормально, это называется мамбл-рэпом. Но Фладд в попытке высмеять это направление пошел дальше: он поделился , что не существует слов, которые могли бы выразить некоторые его мысли, поэтому GONE.Fludd не скромничает в придумывании новых единиц, и его, по сути, можно назвать создателем самобытного рэп-языка — флексикона. Хотя хип-хоп-терминология Фладда, в общем-то, интуитивно понятна, он открыто делится декодингом своих рифм и панчей. Значение некоторых слов мы подсмотрели в twitter музыканта .

Флексикон GONE.Fludd: Чуитс — это и «окей», и «привет», и «пока». По словам Фладда, просто универсальная единица для обозначения чего угодно.

Суперчуитс — это «когда ты на вайбе и просто плаваешь в этом».

Джуси чизи — сочная девчонка.

Фагли — «мой лайфстайл», сокращение от f**king ugly (чертов урод).

Чизарп — «то, как мы тусуемся», общее обозначение крутого времяпрепровождения.

Швепс — что-то свежее, новое, будто «только что открытая бутылка газированной воды, которая еще издает такой приятный „пшик“».

Молодой рэпер вполне себе публичен, он не чурается внимания, в том числе со стороны телевидения. В октябре музыкант выступил на «Вечернем Урганте» — как это было:

Но для общественности Фладда все же открыл Юрий Дудь, который сделал с ним часовое интервью, назвав музыканта «главным открытием года». Все тот же Дудь справедливо намекнул, что GONE.Fludd — противоположность рэпера Face 2017 года: хип-хоп-исполнитель одевается в секонд-хэндах, у него цветная одежда, одна пара кроссовок и одна девушка. Сам Фладд объясняет Дудю, что у него просто не было и нет денег на шикарный «чизарп».

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