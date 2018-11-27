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«Суперчуитс, детка». Почему GONE.Fludd - главное рэп-открытие года и зачем идти на его концерт
Самый позитивный рэпер современности GONE.Fludd приезжает в Минск 21 декабря, чтобы научить нас с вами «флексить не сутулясь». Разбираемся, почему пойти на концерт главного героя плейлистов молодежи в Re:Public — не такая уж плохая идея.
Весной 2018 года у российского рэпера GONE.Fludd вышел первый сольный релиз Boys Don’t Cry — альбом получился очень уж ярким, что удивительно: до этого музыкант играл в коллективе Sabbat Cult, продвигавшем оккультный рэп. Дальше — больше. В конце сентября рэпер выпустил пестрый релиз «Суперчуитс», который мгновенно растянули на цитаты, отдельные слова и даже звуки (их еще называют «эдлибами»). Теперь Фладд дает концерты в поддержку этих двух альбомов и, если вы видели лайвы его выступлений, сжигает себя на них полностью.
Для непосвященных концерты современных рэперов могут напоминать коллективное чтение мантр на невнятном языке — все нормально, это называется мамбл-рэпом. Но Фладд в попытке высмеять это направление пошел дальше: он
Молодой рэпер вполне себе публичен, он не чурается внимания, в том числе со стороны телевидения. В октябре музыкант выступил на «Вечернем Урганте» — как это было:
Но для общественности Фладда все же открыл Юрий Дудь, который сделал с ним часовое интервью, назвав музыканта «главным открытием года». Все тот же Дудь справедливо намекнул, что GONE.Fludd — противоположность рэпера Face 2017 года: хип-хоп-исполнитель одевается в секонд-хэндах, у него цветная одежда, одна пара кроссовок и одна девушка. Сам Фладд объясняет Дудю, что у него просто не было и нет денег на шикарный «чизарп».
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Самый позитивный рэпер современности GONE.Fludd приезжает в Минск 21 декабря, чтобы научить нас с вами «флексить не сутулясь». Разбираемся, почему пойти на выступление...
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