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Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске
Новости Беларуси. Широкополосный доступ в интернет имеют более 90 % учреждений образования Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всё большее применение находят и самые передовые информационные технологии.
Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:
Также представлены системы так называемого облачного класса, где не надо покупать технику, где классы работают по облачному принципу. Подобных у нас до этого не было.
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Что касается возраста, то уже в дошкольном учреждении у нас очень активно осуществляются процессы информатизации и внедрение новых технологий. Сегодня вопросы информатизации важны даже для организации беседы с ребенком.
По итогам форума разработают концепцию цифровой трансформации образования. Ожидается, что многие из представленных проектов будут использованы уже в следующем учебном году.
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Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске
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Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске
Новости Беларуси. Широкополосный доступ в интернет имеют более 90 % учреждений образования Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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