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Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске

28.11.2018 14:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Широкополосный доступ в интернет имеют более 90 % учреждений образования Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске

Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске

Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске

Всё большее применение находят и самые передовые информационные технологии.
28 ноября их поставщики представили в Минске самые продвинутые предложения, которые будут востребованы не только в школах, но и даже в детских садах. Эксперты также обсуждают вопросы повышения цифровой грамотности преподавателей и внедрения информационных технологий в процесс обучения.

Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске

Павел Лис, директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:
В этом году большинство представленных здесь технологий, которые себя оправдали в мире, имеют международные корни: системы мониторинга успеваемости, системы тестирования, системы ликвидации пробелов знаний.

Также представлены системы так называемого облачного класса, где не надо покупать технику, где классы работают по облачному принципу. Подобных у нас до этого не было.

Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске

Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
За последние пять лет у нас появилось 30 новых специальностей, которые охватывают IT-сферу. Это касается только высшего образования.

Что касается возраста, то уже в дошкольном учреждении у нас очень активно осуществляются процессы информатизации и внедрение новых технологий. Сегодня вопросы информатизации важны даже для организации беседы с ребенком.

Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске

По итогам форума разработают концепцию цифровой трансформации образования. Ожидается, что многие из представленных проектов будут использованы уже в следующем учебном году.

Облачные классы и системы контроля знаний. О технологиях в образовании говорят на выставке ITE-2018 в Минске
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Новости Беларуси. Широкополосный доступ в интернет имеют более 90 % учреждений образования Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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